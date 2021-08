Za nami so najuspešnejše poletne olimpijske igre

Čeprav smo morali na igre čakati leto dlje kot po navadi, so naši športniki dokazali, da je bilo vredno. V deželo vzhajajočega sonca je potovalo 53 slovenskih športnikov, domov pa so prinesli pet medalj, od tega kar tri zlate. Že prvi dan iger nas je z osvojitvijo bronaste medalje po izjemnem finišu dirke razveselil dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar , ki je Sloveniji "prigonil" prvo olimpijsko medaljo v cestnem kolesarstvu. Dva dni za njim je v slalomu na divjih vodah konkurenco deklasiral Benjamin Savšek in priveslal prvo zlato medaljo na igrah v Tokiu. Le dan za njim je kolekcijo medalj z drugim mestom dopolnila judoistka Tina Trstenjak in poskrbela, da so v Slovenijo prišle medalje vseh treh leskov. Peti dan iger je sledila že četrta medalja in druga zlata. Po grdem padcu na letošnji dirki po Franciji, potem ko je bil v mislih marsikoga že odpisan in potem, ko je sam že ponudil svoje štartno mesto na startu vožnje na čas komu od reprezentančnih kolegov, je Primož Roglič vstal kot feniks iz pepela in za več kot minuto za seboj pustil najbližjega zasledovalca. Slovenija, ki do letos še ni imela olimpijske medalje v kolesarstvu, je v le nekaj dneh dobila dve in se postavila v sam vrh svetovnega kolesarstva.

Sledilo je obdobje, v katerem so naši športniki dosegali odlične rezultate, a za novo medaljo je vsakič znova malo zmanjkalo. 22-letni metalec diska Kristjan Čeh je bil na svojih prvih olimpijskih igrah le 71 cm oddaljen od medalje, tekvondoist Ivan Trajković je borbo za bron izgubil zgolj za eno točko, judoistka Kaja Kajzer se je v borbi za tretje mesto dolgo uspešno upirala številki ena iz svetovne jakostne lestvice, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili po težkih 11 regatah peti. Na petem mestu je končala tudi skakalka s palico Tina Šutej, mesto nižje pa v teku na 3000 m z zaprekami osvojila Maruša Mišmaš Zrimšek in ob tem postavila nov državi rekord. Končno sedmo mesto je osvojil judoist Adrian Gomboc, prav tako je bila sedma strelka Živa Dvoršak. Med najboljših osem na svetu se je uvrstil namizni tenisač Darko Jorgić in s tem dosegel največji slovenski uspeh v namiznem tenisu na olimpijskih igrah. V kajaku in kanuju na mirnih vodah sta veliko obetali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, a sta se v polfinalu nekaj metrov pred ciljem prevrnili in tako razočarani končali s tekmovanjem. Svojega dne ni imel niti srebrni iz Ria Peter Kauzer, ki je polfinalno vožnjo zaključil na 12. mestu.

Slovenija pa je imela dva dni pred koncem iger še enega asa v rokavu. To je bila seveda 22-letna Janja Garnbret, najboljša športna plezalka na svetu. V finalu je bila najprej na vrsti disciplina hitrost, ki Korošici ni najljubša, a jo je vseeno izvrstno opravila in se s svojim najboljšim časom te discipline uvrstila na peto mesto. Sledili so balvani, v katerih je Slovenka nepremagljiva. Kot edina tekmovalka je dosegla dva izmed treh vrhov in se povzpela na prvo mesto v skupnem seštevku. Zadnja disciplina je bila težavnost. Garnbretova je na steno šla kot peta in priplezala do 37. oprimka, kar je bilo največ do tedaj. Z vrha bi jo lahko izrinila samo Japonka Miho Nonaka, a je bila stena zanjo prevelik zalogaj in Garnbretova je postala prva olimpijska prvakinja v plezanju sploh, saj je bilo plezanje letos prvič na olimpijskih igrah.