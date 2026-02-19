Naslovnica
Olimpijske igre

Za zlato v krlingu Kanada in Velika Britanija

Cortina d'Ampezzo, 19. 02. 2026 22.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Britanci so se razveselili napredovanja v finale.

Reprezentanci Velike Britanije in Kanade se bosta v krlingu pomerili za zlato kolajno na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji. V polfinalu so finalisti iger v Pekingu 2022 Britanci s 8:5 premagali Švicarje, Kanadčani, nazadnje bronasti, pa so s šele po dodatni seriji s 5:4 ugnali Norvežane.

Predčasno so se od sklepnega dejanja poslovili branilci naslova Švedi, ki so letos izstopali predvsem po sporu s Kanadčani, kjer je Šved Oskar Eriksson očital Marcu Kennedyju napačen izpust kamna oziroma dvojni dotik.

Žaljivke in videoposnetki so pripeljali do spremembe pravil v krlingu med samim olimpijskim turnirjem, na koncu pa so Švedi potegnili kratko, Kennedy pa bo igral za zlato.

Britanci so se razveselili napredovanja v finale.
Britanci so se razveselili napredovanja v finale.
FOTO: Profimedia

Švicarji so osvojili prvo mesto v rednem delu, kjer so Britance ugnali s 6:5, v uvodu v polfinale pa napovedali boj za zlato. Vodili so z 2:0, 4:2 in 5:4. V osmi seriji pa so Britanci, za katere v večji meri igrajo svetovni prvaki Škoti, ki pa na igrah ne morejo nastopati v okviru svoje reprezentance, prvič povedli in prednost obdržali do konca. Prav v zadnji seriji so dodali še dve točki.

Kanadčani so v dodatni igri premagali Norvežane.
Kanadčani so v dodatni igri premagali Norvežane.
FOTO: Profimedia

Kanadčani so vedeli, da bo Norveška trd nasprotnik, saj jih je v rednem delu ugnala z 8:6. A začelo se je sanjsko. Kanada je v svojem polfinalu po treh serija vodila z 2:0 in po šestih s 3:1, a so Norvežani vseskozi ostajali blizu. V deveti seriji so Kanadčani k zmagi dodali novo točko za 4:2, a so Norvežani v zadnji izsilili dodatno igro. Tam so bili srečnejši javorovi listi.

krling zoi 2026 kanada velika britanija

