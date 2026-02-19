Za zlato v krlingu Kanada in Velika Britanija

Predčasno so se od sklepnega dejanja poslovili branilci naslova Švedi, ki so letos izstopali predvsem po sporu s Kanadčani, kjer je Šved Oskar Eriksson očital Marcu Kennedyju napačen izpust kamna oziroma dvojni dotik.
Žaljivke in videoposnetki so pripeljali do spremembe pravil v krlingu med samim olimpijskim turnirjem, na koncu pa so Švedi potegnili kratko, Kennedy pa bo igral za zlato.
Švicarji so osvojili prvo mesto v rednem delu, kjer so Britance ugnali s 6:5, v uvodu v polfinale pa napovedali boj za zlato. Vodili so z 2:0, 4:2 in 5:4. V osmi seriji pa so Britanci, za katere v večji meri igrajo svetovni prvaki Škoti, ki pa na igrah ne morejo nastopati v okviru svoje reprezentance, prvič povedli in prednost obdržali do konca. Prav v zadnji seriji so dodali še dve točki.
Kanadčani so vedeli, da bo Norveška trd nasprotnik, saj jih je v rednem delu ugnala z 8:6. A začelo se je sanjsko. Kanada je v svojem polfinalu po treh serija vodila z 2:0 in po šestih s 3:1, a so Norvežani vseskozi ostajali blizu. V deveti seriji so Kanadčani k zmagi dodali novo točko za 4:2, a so Norvežani v zadnji izsilili dodatno igro. Tam so bili srečnejši javorovi listi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.