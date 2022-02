Žan Košir: 'Prvih osem obrokov je bilo enakih do potankosti, hotel pa zaporniški'

Deskar na snegu Žan Košir, lastnik treh olimpijskih medalj, je na tokratnih igrah v Pekingu po daljši izolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom v soboto prvič treniral na snegu. Po današnjem drugem treningu je zatrdil, da kljub težavam, ki so se zgrnile nadenj, verjame vase. "Ne glede na vse grem odločen na tekmo ... Verjamem v srečen konec zgodbe."

Deskarje na snegu čakajo kvalifikacije paralelnega veleslaloma 8. februarja. Poleg Žana Koširja bodo tekmovali še Gloria Kotnik ter Rok Marguč in Tim Mastnak. Med omenjenimi je bil v daleč najslabšem položaju Košir. "Najtežje je to, da sem imel v prejšnji sezoni dobre izide in sem tudi zmagal v svetovnem pokalu. To sezono pa ni tako, ni bilo nekega vrhunskega rezultata. Zato smo v Pekingu načrtovali ključne zaključne priprave in testiranje opreme, ki smo je kar veliko pripeljali s seboj," je pojasnil Košir. Toda vse skupaj se je postavilo na glavo. "Moral se bom nekako na pamet odločati, kaj naj bi bilo dobro za nastop. Improvizacija bo tudi na dan tekme. Sem pa v svoji glavi naredil zaključek, da grem ne glede na vse, kar je za mano, odločen na tekmo in da verjamem vase. Le to me lahko pripelje do dobrih nastopov." Še štiri dni se bo moral ravnati po protokolu "bližnjega stika", torej ne bo mogel jesti v jedilnici z drugimi športniki, na treninge in tekme pa se bo moral voziti v vozilih, predvidenih le zanj. Poleg Koširja je bil ob prihodu na OI pozitiven tudi serviser deskarske ekipe, Darko Centrih. "Serviser je še vedno v izolacijskem hotelu, spet velika težava za priprave in tekmo. Ostali iz reprezentance, ki so že tako obremenjeni s svojimi problemi, mi morajo nositi hrano, tudi v fitnes ne morem. Danes sem tako vstal ob šestih zjutraj, da sem ob pol devetih prišel na trening. Najprej sem pol ure čakal na voznika, ni bilo ljudi za obvezno testiranje, niti jedel nisem, zelo je mrzlo," je prvi del vse prej kot navadnega olimpijskega dneva strnil Košir.

"Po prihodu v gore nad Pekingom in olimpijsko vas je bilo pol ure za počitek, potem bi šli jest, v fitnes, na terapijo in dan pozneje na trening. Pet minut po prihodu pa me pokličejo, da sem bil pozitiven na novi koronavirus."

icon-expand Žan Košir FOTO: SZS