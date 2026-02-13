Žan Kranjec s srebrno medaljo 'v žepu' sanja o novi

To pa nikakor ne pomeni, da si ne želi nove, v Italiji bi rad podoživel občutke iz Pekinga, če se bo le dalo. "Drugo mesto iz Pekinga pomeni, da kariere ne bom končal brez olimpijske kolajne, na to sem zelo ponosen. Vsekakor pa to ne pomeni, da sem zadovoljen le z njo, seveda bi rad osvojil še eno, zaupam v svoje smučanje. Zaradi ene že osvojene je tudi pritisk pred tekmo v Bormiu manjši," meni Žan Kranjec. Pravi, da je na zadnjih treningih, pripravljal se je namreč v Reiteralmu in Aprici, slednja je od Bormia oddaljena eno uro vožnje in je nudila podobne razmere, kazal dobre vožnje. "Verjamem, da imam v nogah vrhunske vožnje, s katerimi se lahko kosam z najboljšimi. Na treningih sem dobro smučal in dobil občutke, da lahko maksimalno napadem. Prostora za zmagovalni oder je sicer le za tri, a če pokažem svoje najboljše vožnje, sem lahko med njimi. Če pa bom z njimi prišel do slabše uvrstitve, pa tudi ne bom razočaran," mirno pričakuje tekmo veleslalomski specialist.

Njegovi letošnji dosežki kakšnega pretiranega optimizma ne nudijo, a je na prejšnje tekme že pozabil. Vse težave, ki jih je imel, je dal na stran in je prepričan, da lahko povsem sproščen prikaže vožnje, s katerimi bo zadovoljen. Ne obremenjuje se niti s podlago, niti s progama, prvo bo postavil njegov trener Miha Verdnik. "V Bormiu še nisem smučal, danes bomo sicer imeli njen preizkus, da se seznanimo s snegom in konfiguracijo. Veliko pa sem se o njej pogovarjal in jo te dni opazoval po televiziji. Me ne skrbi, da bom prvič nastopil na tem terenu. Nisem razočaran, ker ne bo ledu, želel pa bi, da bo kompaktna podlaga, da si lahko privoščim agresivne linije, da bodo razmere vsaj podobne za vse. Sem pa bil hiter, ko sem bil v formi, tudi na slabših podlagah in menim, da sem zdaj v formi," je optimist Kranjec. Optimizem mu dajejo tudi dogodki pred štirimi leti. Tudi pred Pekingom ni imel za sabo posebej dobre sezone, a je zablestel, ko je bilo to najbolj potrebno. "Zadnji treningi so me napolnili s samozavestjo," trdi Kranjec, ki se ne meni za očitke nestrokovnjakov, da je zdaj precej manj agresiven in da ima zastarelo tehniko.

Žan Kranjec s srebrno medaljo iz Pekinga FOTO: AP