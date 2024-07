Zaradi njih olimpijske igre spremljajo tudi tisti, ki športu niso naklonjeni

Olimpijske igre – praznik športa in nagrada za posameznike, ki življenje posvetijo svoji disciplini v upanju, da bodo nekega dne lahko svojo državo predstavljali na največjem športnem dogodku na svetu. Tudi letošnja olimpijada v Parizu je pred televizijske zaslone privabila marsikoga, športniki pa javnosti niso navdušili le s svojimi veščinami, temveč tudi s svojim stasom. Kdo so tisti, ki so dosegli, da olimpijske igre spremljajo tudi ljudje, ki športu niso naklonjeni?

Čeprav je v prvem planu šport, nekateri olimpijske igre spremljajo tudi zaradi drugih razlogov. Splet in tuje medije so v zadnjih dneh preplavile fotografije športnikov in športnic, ki srca ljudi niso osvojili le s svojimi veščinami. Med njimi je 25-letna nemška tekačica Alica Schmidt, po mnenju številnih 'najbolj seksi atletinja' na svetu. Nemka je uspela v mešani štafeti na 400 metrov na svetovnem prvenstvu štafet na Bahamih, s čimer se je kvalificirala za igre v Parizu. Poleg športa uspešno pljuje tudi v modnih vodah, na spletu pa ima več milijonov sledilcev.

Da atletika premore veliko simpatičnih športnic potrjuje tudi dejstvo, da se je na več seznamih privlačnih športnikov in športnik znašla tudi 24-letna Britanka Molly Caudery, ki tekmuje v skoku s palico in je ena od favoritinj za zlato v Parizu. Junija letos je Molly, ki je znana tudi po svoji športni pričeski – dveh čopkih – preskočila 4,92 metra in s tem dosežkom postavila nov britanski rekord.

Tudi Ukrajinka Julija Levčenko navdušuje v atletiki, v skoku v višino. 26-letnica bo v Parizu že tretjič zastopala svojo domovino na olimpijskih igrah in skušala izboljšati rezultat s preteklih iger – osmo mesto. Podobno kot drugi športniki tudi ona redno deli fotografije na spletu, na Instagramu ji zvesto sledi skoraj pol milijona sledilcev.

Za oko je po mnenju tujih medijev prijazen tudi 27-letni ameriški plavalec Caeleb Dressel, lastnik številnih odličij, tudi petih zlatih medalj iz zadnjih iger v Tokiu. Tudi Caeleb ima zvesto občinstvo na spletu, samo na Instagramu ima več kot pol milijona sledilcev. Na spletu tako redno deli fotografije, tudi tiste, na katerih ponosno razkaže svoje izklesano telo.

Pozornost gledalcev so ujeli tudi 24-letni argentinski nogometaš Julián Álvarez, 22-letni francoski plavalec Léon Marchand in 35-letni francoski športni zvezdnik Teddy Riner, ki ima v žepu že 11 naslovov svetovnega prvaka v judu in zlato kolajno z iger v Tokiu. Omembo so si prislužili tudi košarkarski čudežni 20-letni francoski deček Victor Wembanyama in 20-letna paragvajska plavalka Luana Alonso. Med športniki, ki ne osvajajo le medalj, temveč tudi srca je tudi hrvaški plavalec Nikola Miljenić, ki se je letos že drugič udeležil olimpijskih iger, uspešen pa je tudi kot študent prava.