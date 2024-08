ZDA je športnikom, ki so uporabljali nedovoljena sredstva, oprostila grehe

"Svetovna protidopinška agencija je seznanjena z vsaj tremi primeri, ko so športniki, ki so resno kršili protidopinška pravila, lahko še več let tekmovali, medtem ko so delovali kot tajni agenti agencije USADA, ne da bi o tem obvestila agencijo WADA in ne da bi (globalni) kodeks ali pravila agencije USADA dopuščala takšno prakso," je v izjavi za agencijo Reuters dejala WADA.

WADA na drugi strani meni, da ne glede na sodelovanje z oblastmi, kršitelji ne bi smeli nadaljevati s sodelovanjem na uradnih tekmovanjih, kjer bi lahko osvojili denarne nagrade in medalje. Po njihovem mnenju bi najprej morali biti pravno obtoženi in kaznovani.

Po poročanju Reutersa naj bi šlo za tri športnike, ki so v zameno za imuniteto morali ovaditi druge kršitelje. Svetovna protidopinška agencija (WADA) meni, da je tako ravnanje ameriške agencije prepovedano, USADA pa meni, da je ta taktika nujno potrebna in dovoljena, predvsem pa jo želi še naprej uporabljati.

Pri Wadi so potrdili, da so omenjeni trije športniki že zaključili svoje kariere in ne sodelujejo na letošnjih poletnih olimpijskih igrah. Svetovna protidopinška agencija tudi ni želela objaviti njihovih imen, ker se boji maščevanja omenjenim športnikom.

Na drugi strani Američani trdijo, da so kršitelji pravil morali nadaljevati s tekmovanjem zato, da so lahko delovali kot tajni obveščevalci. Njihove informacije naj bi ameriškim organom pregona omogočile preiskavo trgovine z ljudmi in drogami.

"To je učinkovit način za reševanje večjih sistemskih težav," je dejal izvršni direktor agencije USADA Travis Tygart, ki je znan po tem, da je agencija pod njegovim vodstvom kaznovala ameriškega kolesarja Lancea Armstronga. V skladu s svetovnim kodeksom proti dopingu, katerega podpisnica je tudi USADA lahko športnik, ki "bistveno" pomaga pri preiskavi dopinga, zaprosi, da se mu po kazenskem pregonu odloži del morebitne prepovedi nastopanja, poroča Reuters.