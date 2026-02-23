Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn

Enainštiridesetletna Lindsey Vonn je na Instagramu objavila video, v katerem je razložila, da je padec povzročil tako imenovan kompartmentni sindrom, nevarno povišanje tlaka v zaprtih mišičnih prostorih, ki omeji prekrvavitev ter poškoduje mišice in živce in ki vodi v trajne poškodbe ali izgubo okončine.

Američanka je zasluge pripisala Tomu Hackettu, ortopedskemu kirurgu, ki je bil na njeno srečo tedaj v Cortini d'Ampezzo in ki je vodil zdravniško ekipo v bolnišnici v Trevisu.

Hackett je Vonn zdravil že pri prejšnjih poškodbah, hkrati pa je bil na prizorišču v vlogi zdravnika ameriške reprezentance.