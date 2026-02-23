Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn

Enainštiridesetletna Lindsey Vonn je na Instagramu objavila video, v katerem je razložila, da je padec povzročil tako imenovan kompartmentni sindrom, nevarno povišanje tlaka v zaprtih mišičnih prostorih, ki omeji prekrvavitev ter poškoduje mišice in živce in ki vodi v trajne poškodbe ali izgubo okončine.
Američanka je zasluge pripisala Tomu Hackettu, ortopedskemu kirurgu, ki je bil na njeno srečo tedaj v Cortini d'Ampezzo in ki je vodil zdravniško ekipo v bolnišnici v Trevisu.
Hackett je Vonn zdravil že pri prejšnjih poškodbah, hkrati pa je bil na prizorišču v vlogi zdravnika ameriške reprezentance.
"Rešil je mojo nogo pred amputacijo. Odprl je obe strani noge, da je zadihala, in me rešil," je dejala Lindsey Vonn.
"Vedno pravim, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. Če si pred igrami ne bi poškodovala kolenskih vezi, Tom ne bi bil v Italiji in ne bi mogel rešiti moje noge," je dodala Vonn.
Američanka je danes zapustila bolnišnico v Vailu in se preselila v bližnji hotel. Povedala je, da bo še dolgo časa povsem nepokretna, saj si je pri padcu zlomila tudi desni gleženj.
"Ne morem vam povedati, kako boleče je bilo. Zavedam se, da je pred mano dolga pot, a vztrajala bom do konca in se znova povzpela na vrh gore," je zaključila ameriška zvezdnica.
