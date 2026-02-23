Naslovnica
Olimpijske igre

Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn

Vail, 23. 02. 2026 17.53 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA
Lindsey Vonn je s sledilci delila, kako je izgledala njena pot v domovino.

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je dva tedna po padcu na olimpijskem smuku razkrila, da jo je zgolj hitro posredovanje ameriškega zdravnika Toma Hacketta rešilo amputacije noge.

Enainštiridesetletna Lindsey Vonn je na Instagramu objavila video, v katerem je razložila, da je padec povzročil tako imenovan kompartmentni sindrom, nevarno povišanje tlaka v zaprtih mišičnih prostorih, ki omeji prekrvavitev ter poškoduje mišice in živce in ki vodi v trajne poškodbe ali izgubo okončine.

Američanka je zasluge pripisala Tomu Hackettu, ortopedskemu kirurgu, ki je bil na njeno srečo tedaj v Cortini d'Ampezzo in ki je vodil zdravniško ekipo v bolnišnici v Trevisu.

Hackett je Vonn zdravil že pri prejšnjih poškodbah, hkrati pa je bil na prizorišču v vlogi zdravnika ameriške reprezentance.

Koleno Lindsey Vonn
Koleno Lindsey Vonn
FOTO: X

"Rešil je mojo nogo pred amputacijo. Odprl je obe strani noge, da je zadihala, in me rešil," je dejala Lindsey Vonn.

"Vedno pravim, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. Če si pred igrami ne bi poškodovala kolenskih vezi, Tom ne bi bil v Italiji in ne bi mogel rešiti moje noge," je dodala Vonn.

Američanka je danes zapustila bolnišnico v Vailu in se preselila v bližnji hotel. Povedala je, da bo še dolgo časa povsem nepokretna, saj si je pri padcu zlomila tudi desni gleženj.

Preberi še Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

"Ne morem vam povedati, kako boleče je bilo. Zavedam se, da je pred mano dolga pot, a vztrajala bom do konca in se znova povzpela na vrh gore," je zaključila ameriška zvezdnica.

Lindsey Vonn olimpijske igre smučanje

Olimpijci prinesli najdragocenejši tovor, navijači videli vse medalje

Bizarne zgodbe z OI: nezvesti biatlonec, vroča kri v krlingu, pobegli pes

