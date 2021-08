Zgodnja ura ni ustavila slovenskih navijačev

Slovenskim košarkarjem je uspelo preskočiti še četrtfinalno oviro na olimpijskem košarkarskem turnirju, s 94:70 je padla Nemčija. Kljub zgodnji uri so mnogi Slovenci, med njimi tudi nekateri znani, pridno navili budilke in stiskali pesti za naše fante, nato pa svoje čestitke in odzive delili na družbenih omrežjih.