Živi Lavrinc zadnji strel odnesel sanje o medalji

Živa Lavrinc je izločilni del tekmovanja z ukrivljenim lokom začela z zmago v osmini finala, premagala je Nemko Floro Kliem s 6:4. V popoldanskem četrtfinalu je bila njena tekmica Mongolka, ki je kvalifikacije končala kot tretja, Lavrinčeva je bila šesta.

Lavrinčeva je novinka na igrah, tokrat pa se je v četrtfinalu dvakrat vrnila po zaostanku, njena tekmica je dobila prvo in tretjo serijo s 27:23 in 26:23, Lavrinčeva pa drugo in četrto z 28:27 in 26:20.

V peti seriji je Slovenka zadela dve devetici in imela prednost pred tekmico z dvema osmicama. A po zadnjem strelu je puščica končala v petici, Mongolka pa je hladnokrvno zadela desetico in s 26:23 in 6:4 napredovala v polfinale.

Lavrinčeva bo na igrah v četrtek natopila še na mešani ekipni tekmi z Dejanom Fabčičem, ki ga posamični nastopi čakajo v sredo.