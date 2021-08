Življenje slovenskega navijača: od obupa do ekstaze in nazaj

Tokrat ura ni bila brutalno zgodnja niti za navijače doma niti za košarkarske junake v Tokiu. Po tekmi proti Nemčiji, ki se je začela ob 3.00 po slovenskem času in ob 10.00 po japonskem, so se lahko navijači v Sloveniji veselili ogleda polfinala olimpijskih iger ob veliko prijaznejši uri. Zanimivo bi bilo ugotoviti, koliko ljudi je na današnji dan vzelo dopust. Koliko odmorov za malico se je podaljšalo v odsotnost, koliko skupnih prostorov v številnih podjetjih je bilo polnih zaposlenih, ki so na malih in velikih ekranih spremljali vsak zadeti met, prekršek, tehnično napako in na koncu na žalost tudi ključno blokado Nicolasa Batuma? Oči vse Slovenije so bile uprte v dogajanje v Tokiu.