Zlata Garnbretova se vrača domov

Zlata medalja Janje Garnbret, najboljše športne plezalka na svetu, je tudi pomenila, da so igre v Tokiu postale najuspešnejše poletne olimpijske igre v zgodovini samostojne Slovenije. Pet medalj je Slovenija osvojila še v Pekingu leta 2008, a je bila takrat od petih le ena zlata. Garnbretova je bila tudi nosilka slovenske zastave na zaprtju olimpijskih iger Tokio 2020.

Zlata plezalka bo najbrž šele po prihodu domov lahko znova popolnoma sproščeno zadihala, saj je po zmagi v Tokiu odkrito dejala: "To je pritisk, ki ga v življenju še nisem čutila. Če sem mislila, da sem na svetovnem pokalu ali prvenstvu čutila kakšen pritisk ... To tukaj je nekaj povsem drugega." Korošico bosta na letališču nestrpno pričakovala tudi njena starša Darja Garnbret in Vili Garnbret. Po zmagi sta ji dejala: "Bravo in čestitke! Vsi smo navijali zate, vse živo je tu, super, Janja! A vidiš mamo? A vidiš atija? Oba ti čestitava, vsi ti čestitamo, ves Slovenj Gradec ti čestita, mesto, Slovenija!" Zdaj jo bosta ponosna starša končno lahko tudi objela in ji osebno čestitala.