Zlata 'puščica' Roglič se je vrnil v domovino

V Slovenijo se je vrnil še en nosilec olimpijskega odličja. Po Benjaminu Savšku in Tini Trstenjak so navijači na brniškem letališču pričakali zlatega kolesarja Primoža Rogliča, ki je na Japonskem slavil na kronometru.

Nekaj minut pred dvanajsto je na letališču Jožeta Pučnika pristalo letalo z izjemno dragocenim tovorom: slovenskim kolesarskim asom Primožem Rogličem in njegovo ekipo ter seveda trdo prigarano zlato olimpijsko medaljo. Takoj po izkrcanju iz letala, ki je priletela iz Pariza je sedel pred predstavnike medijev, ki so mu najprej veselo zaploskali.

Druženje z mediji Po kratkem nagovoru predsednika uprave Telekoma Slovenije Cvetka Sršena in predsednika kolesarske zveze Tomaža Grma je mirkofon v roke dobil zlati Primož in dejal: "Rad bi se zahvalil predsednikoma za lepe besede in nagrade. Me veseli, da skrbim za srčno mišico tudi ostale populacije ne le za svojo. Ne zavedam se še povsem kaj sem dosegel, trenutki nas profesionalnih športnih se odvijajo res hitro ampak verjamem, da bodo prišli za mano." Na vprašanje koliko časa bo trajalo veselje je novopečeni olimpionik dejal: "Veselje naj traja. Sem res izredno počaščen in vesel, da mi je na koncu uspelo kljub vsem težavam in dogodkom, ki mi niso šli v prid. Ampak kjer je volja je pot in s to kolajno je poplačano ogromno truda in odrekanja z moje strani in strani moje družine ter ekipe."

Selektor Andrej Hauptman je na vprašanje kako je voditi tako dobro ekipo odgovoril: "Tako ekipo je voditi lahko. Ko imaš enkrat tako ekipo, tako motivirane športnike, športnike ki so ponosno da so slovenci in dajo vse od sebe, ti res ni težko. Jaz sem presrečen, da se je vse izšlo kot se je moglo. Cela ekipa je delovala harmončno. Na koncu vse zgleda enostavno ampak to se zgodi, ko se res vse poklopi in nam je uspelo iti stopničko višje od veh ostalih." Na vprašanje kaj sledi pa je odgovoril: "Sledi počitek, potem pa se osredotočimo na nadaljevanje sezone, ki je še dolga. Ko se enkrat nehaš truditi, gre samo še navzdol." Na enako vprašanje je Roglič odgovoril: "Prvo bi rad užival in bil srečen ob tem dosežku, potem pa me čaka še precej natrpan urnik. Na srečo v kolesarstvu izzivov ne manjka, tako da gremo kmalu dalje." Kaj pa Roglič meni na to, da mu bodo v domači občini postavili kip in uredili kolesarsko stezo? "Sprašujem se kako to, da si zaslužim kip, stezo in podobne stvari ampak se mi zdi da na koncu ni važno kaj je po tebi poimenovano, važno je kaj s svojim delom sporočaš. " Zlati Kisovčan je še poskušal povedati, kaj vse mu je šlo po glavi na podelitvi? "Težko je opisati kaj vse mi je šlo po glavi ob prejemu kolajne. Definitvno zadoščenje, zadovoljstvo, da je to nagrada za ves trud, ki sem ga vlagal skozi leta." Na letu domov ni imel prav veliko časa razmišljati kaj pomeni osvojena zlata medalja: "Let sem bolj kot ne prespal, bomo videli kaj pomeni ta medalja za naprej. Olimpijske igre so nekaj posebnega, so sanje vsakega športnika. Kot otrok se sanjal, da jo bom dobil v drugem športu sedaj pa jo imam v kolesarstvu." "Lepo je priti domov, ker smo tekmovali za Slovenijo in je to zmaga vseh nas Slovencev. Zato se se odločil priti malo poveseliti, pokazati medaljo, potem pa grem naprej na naslednje dirke. Doma pa si bom vzel čas, da sem z ljudmi, ki me napolnijo energijo." je še dejal o povratku v domovino. Selektor Hauptman se je za konec še pošalil: "Krč je popustil (v roki s katero je stiskal mikrofon). Poznala sva progo ampak treba je komunicirati, saj se s Primožem zavedava ,da vsaka napaka lahko drago stane, zato mu nisem dovolil popustiti. Vse je šlo po planu oziroma še bolje. To je nagrada za vse kolesarske klube in vse njihove športne delavce."

Glasen sprejem navijačev Po opravljenih medijskih obveznostih je Roglič najprej po dolgem času objel svojo partnerko Loro Klin in sina Leva, nato pa se je podal skozi izhodna vrata ljubljasnkega letališča, kjer ga je pričakala množica navijačev. Ob glasnem navijanju in čestitkah, ki so deževale iz vseh strani, se je šampion zahvalil vsem zbranim: "Rad bi se zahvalil vsakemu posamezniku, ki je danes prišel sem. Medalja je super, ampak trenutki kot so ta mi dajo največjo motivacijo za naprej."

