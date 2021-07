Zlata 'puščica' Roglič se vrača v domovino

Po zlatem divjevodašu Benjaminu Savšku in srebrni judoistki Tini Trstenjak se v domovino vrača tudi zlati kolesar Primož Roglič. Slovenskega junaka letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu bodo športni navdušenci lahko pozdravili na letališču Jožeta Pučnika ob 11.40. Roglič se vrača skupaj s člani strokovnega štaba slovenske kolesarske reprezentance in selektorjem selektor Andrejem Hauptmanom. Najprej vse čaka novinarska konferenca, nato pa bodo odličje proslavili z navijači, prijatelji in sorodniki.

Enaintridesetletni Kisovčan je na sredini kronometrski preizkušnji pokoril vso konkurenco in v okolici kultne japonske gore Fudži poskrbel za 27. slovensko kolajno na poletnih olimpijskih igrah od osamosvojitve naprej in četrto na letošnjih igrah v deželi vzhajajočega sonca.

Pred Rogličem je zlato kolajno osvojil tudi kanuist Savšek, srebro judoistka Trstenjakova, Rogličev kolega Tadej Pogačar, v zadnjih dveh letih absolutni kralj najbolj prestižne večetapne preizkušnje na svetu po Franciji, pa je na izjemno zahtevni sobotni cestni dirki osvojil odličje bronastega leska, a se kolesar iz Klanca pri Komendi še ni vrnil domov.

Zasavec Roglič je po odstopu na letošnji francoski pentlji zavoljo padca na tretji etapi na četrtkovi olimpijski uri resnice pokazal pravo mojstrovino. Dvakratni zmagovalec dirke po Španiji v letih 2019 in 2020 na uvodni cestni preizkušnji na igrah ni bil kos najboljšim tekmecem na svetu, zato pa je v vožnji na čas zasenčil vse tekmece in drugouvrščenega Nizozemca Toma Dumoulina ter tretjeuvrščenega Avstralca Rohana Dennisa ugnal za več kot minuto.