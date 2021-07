Zlati slovenski kanuistični junak se je vrnil domov

Vztrajnost na svoji poti pa je tudi tisto, kar bi svetoval vsem mladim športnikom, ki danes sanjajo o ultimativnem dosežku vsakega športnika – osvojitvi olimpijskega zlata. "Želja je tista, ki te vodi do cilja, samo delo pa je tisto, ki te do njega pripelje," je izpostavil.

Kot je dodal, se je vse skupaj po letih trdega dela, vzponov in padcev na tekmovanjih sestavilo na olimpijski progi. " Tudi neke izkušnje iz Londona in potem iz Ria so priplavale na dan in mi vlile dodatne motivacije," je dejal o preteklih olimpijskih nastopih, kjer je kljub velikim obetom ostal brez medalje.

Slovenskih slalomskih nastopov v Tokiu še ni konec, v kvalifikacijah kajaka je danes nastopil Kauzer, ki je Savška bodril v ponedeljek. "Po moji neprespani noči mi je zjutraj rekel: 'Go big or go home' (Pojdi na vse ali pojdi domov, op. p.). To mi je res dalo motivacijo. Odpeljal sem vožnjo kariere," je dejal Savšek in na daljavo vrnil spodbudne besede Hrastničanu, ki se je z današnjim nastopom uvrstil v polfinale slaloma na divjih vodah.