Olimpijske igre

Zlorabljala kreditno kartico rojakinje, na OI pa do dveh zlatih medalj

Anterselva, 18. 02. 2026 08.00 pred 55 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA
Julia Simon

Francoska biatlonka Julia Simon je na igrah osvojila zlato z mešano štafeto in posamični naslov. Le nekaj mesecev pred tem je bila zaradi zlorabe kreditne kartice reprezentančne kolegice Justine Braisaz Bouchet obsojena na plačilo 15.000 evrov in trimesečno pogojno kazen. Francija se ukvarja z vprašanjem, ali je prav, da nastopa v reprezentanci.

Disciplinska komisija v francoski zvezi je Julii Simon dosodila tudi enomesečni suspenz, zaradi česar je tekmovalka kasneje vstopila v olimpijsko sezono. "Rada bi samo, da me pustijo pri miru. Zadeva je znotraj ekipe zaključena," je po zmagi na 15-kilometrski tekmi povedala tekmovalka, ki je veliko sama prispevala k širjenju informacij v javnost, saj kljub dokazom ni priznala svoje krivde.

"Ponosen sem na rezultate, ki smo jih dosegli, in nameravam nadaljevati v tej smeri," pravi tudi Cyril Burdet, trener ženske biatlonske reprezentance, ki trenutno prevladuje v svetovnem pokalu.

A Francozi priznavajo, da situacija ni preprosta, poizvedovanje v različnih športih pa je razkrilo, da enoznačnega odgovora za nastalo situacijo ni.

"Predstavljajmo si, da neka športnica povzroča napetosti. Kako se ji odpovedati, če je vrhunska? Zaradi boljšega vzdušja je trener ne bo izbral, a morda bo prav zaradi tega izgubil medaljo. To je zapleteno!" agencija AFP povzema Thierryja Antija, predsednika združenja rokometnih trenerjev 7Master.

Trener, ki je vodil kar šest ekip, priznava, da je "v primeru motečega posameznika" tega brez oklevanja izključil v dobro kolektiva, a vse je odvisno od konteksta. "V vsakem primeru je treba organizirati sestanke, kjer se ljudje pogovorijo in omilijo napetosti."

"Treba je razčistiti stvari v garderobi, prioriteta je, da športniki najdejo skupni jezik. Postaviti je treba okvir in pravila sobivanja," dodaja Didier Nourault, predsednik združenja ragbi trenerjev Tech XV. Po njegovem mnenju se športnika "če nekdo naredi napako, ne izbriše čez noč, pride pa tudi čas, ko je treba zadevo pustiti za sabo."

Anaelle Malherbe, psihologinja in mentalna trenerka, pojasnjuje, kako dela z ekipami sabljačev: "Ali želite štiri najboljše posameznike? Ali štiri, ki dobro delujejo skupaj? To ni ista strategija. Če želite zgolj štiri najboljše, ne glede na vzdušje, je to kratkoročen pristop. Konkurenca pa je lahko tudi zelo koristna, če se dela na tem, da se posamezniki zavedajo, da imajo srečo biti del močnega kolektiva in se lahko oprejo drug na drugega," pa dodaja Malherbe.

Pri tem navaja alpske smučarje Nilsa Alphanda, Nilsa Allegreja, Albana Elezija Cannaferino in Maxencea Muzatona, ki eden drugega obveščajo o stanju na progi, vidljivosti ... "To je zdrava konkurenca - na videz majhna gesta, ki pa kaže, da želijo s pomočjo posameznikov potisniti kolektiv naprej."

Težave v športu pa so lahko večplastne. Predsednik sindikata košarkarskih trenerjev Jose Ruiz izpostavlja plače ter primera ameriškega trenerja z visoko plačo in angleškega z nizko, kjer so se pojavile ogromne težave, čeprav imata oba veliko dela. "Včasih si bil trener in vsi so ti sledili. Pred približno dvajsetimi leti smo se spremenili v 'coache', ki vodijo kolektiv, a tudi vsakega posameznika posebej. Danes gremo še dlje - smo neke vrste menedžerji, ki se ukvarjajo z mnogimi drugimi težavami in parametri, celo s prehrano!"

biatlon zoi 2026 julia simon

Štiri osvojene medalje: koliko bodo zanje dobili naši športniki?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volodimir Z.
18. 02. 2026 08.55
Mislim da bi žene mogle biti oproščene zlorab kreditnih kartic, saj jima je tisto verjetno vpisano v genom
Odgovori
0 0
Polkavalčekrokenrol
18. 02. 2026 08.42
Kradla,to bolj razumemo
Odgovori
0 0
bibaleze
