Zlorabljala kreditno kartico rojakinje, na OI pa do dveh zlatih medalj

Disciplinska komisija v francoski zvezi je Julii Simon dosodila tudi enomesečni suspenz, zaradi česar je tekmovalka kasneje vstopila v olimpijsko sezono. "Rada bi samo, da me pustijo pri miru. Zadeva je znotraj ekipe zaključena," je po zmagi na 15-kilometrski tekmi povedala tekmovalka, ki je veliko sama prispevala k širjenju informacij v javnost, saj kljub dokazom ni priznala svoje krivde.
"Ponosen sem na rezultate, ki smo jih dosegli, in nameravam nadaljevati v tej smeri," pravi tudi Cyril Burdet, trener ženske biatlonske reprezentance, ki trenutno prevladuje v svetovnem pokalu.
A Francozi priznavajo, da situacija ni preprosta, poizvedovanje v različnih športih pa je razkrilo, da enoznačnega odgovora za nastalo situacijo ni.
"Predstavljajmo si, da neka športnica povzroča napetosti. Kako se ji odpovedati, če je vrhunska? Zaradi boljšega vzdušja je trener ne bo izbral, a morda bo prav zaradi tega izgubil medaljo. To je zapleteno!" agencija AFP povzema Thierryja Antija, predsednika združenja rokometnih trenerjev 7Master.
Trener, ki je vodil kar šest ekip, priznava, da je "v primeru motečega posameznika" tega brez oklevanja izključil v dobro kolektiva, a vse je odvisno od konteksta. "V vsakem primeru je treba organizirati sestanke, kjer se ljudje pogovorijo in omilijo napetosti."
"Treba je razčistiti stvari v garderobi, prioriteta je, da športniki najdejo skupni jezik. Postaviti je treba okvir in pravila sobivanja," dodaja Didier Nourault, predsednik združenja ragbi trenerjev Tech XV. Po njegovem mnenju se športnika "če nekdo naredi napako, ne izbriše čez noč, pride pa tudi čas, ko je treba zadevo pustiti za sabo."
Anaelle Malherbe, psihologinja in mentalna trenerka, pojasnjuje, kako dela z ekipami sabljačev: "Ali želite štiri najboljše posameznike? Ali štiri, ki dobro delujejo skupaj? To ni ista strategija. Če želite zgolj štiri najboljše, ne glede na vzdušje, je to kratkoročen pristop. Konkurenca pa je lahko tudi zelo koristna, če se dela na tem, da se posamezniki zavedajo, da imajo srečo biti del močnega kolektiva in se lahko oprejo drug na drugega," pa dodaja Malherbe.
Pri tem navaja alpske smučarje Nilsa Alphanda, Nilsa Allegreja, Albana Elezija Cannaferino in Maxencea Muzatona, ki eden drugega obveščajo o stanju na progi, vidljivosti ... "To je zdrava konkurenca - na videz majhna gesta, ki pa kaže, da želijo s pomočjo posameznikov potisniti kolektiv naprej."
Težave v športu pa so lahko večplastne. Predsednik sindikata košarkarskih trenerjev Jose Ruiz izpostavlja plače ter primera ameriškega trenerja z visoko plačo in angleškega z nizko, kjer so se pojavile ogromne težave, čeprav imata oba veliko dela. "Včasih si bil trener in vsi so ti sledili. Pred približno dvajsetimi leti smo se spremenili v 'coache', ki vodijo kolektiv, a tudi vsakega posameznika posebej. Danes gremo še dlje - smo neke vrste menedžerji, ki se ukvarjajo z mnogimi drugimi težavami in parametri, celo s prehrano!"
