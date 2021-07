Znani nogometni četrtfinalisti na olimpijskem turnirju v Tokiu

Nogometaši Brazilije, ki branijo naslov olimpijskega prvaka, so v 3. krogu olimpijskega turnirja v Tokiu v skupini D premagali Savdsko Arabijo s 3:1 in potrdili četrtfinale. V njem se bodo merili z Egiptom. Drugi četrtfinalni pari so Španija – Slonokoščena obala, Japonska – Nova Zelandija in Južna Koreja – Mehika.

V skupini D so Brazilci ekipi Savdske Arabije zadali še tretji poraz, dva gola je prispeval Richarlison. Drugo četrtfinalno mesto iz te skupine si je priigrala Slonokoščena obala, potem ko je igrala 1:1 z Nemci. To pomeni, da se branilci srebra s prejšnjih iger poslavljajo od tokratnega olimpijskega turnirja. icon-expand Brazilija na OI FOTO: AP Tekmovanje je končal tudi četrti s prejšnjih iger Honduras, potem ko je kar z 0:6 izgubil proti zmagovalki skupine B Južni Koreji. Hwang Ui-Jo je prispeval tri zadetke. Drugo mesto si je zagotovila Nova Zelandija, potem ko se je z Romunijo razšla brez golov. V skupini C so prvo mesto zasedli Španci, potem ko so 1:1 igrali z Argentino. Slednja je končala tekmovanje. V 87. minuti je zanjo izenačil Tomas Belmonte, pri Špancih je Mikel Merino zadel v 66. minuti. Egipt pa si je četrtfinale zagotovil z zmago nad Avstralijo z 2:0, potem ko sta se med strelce vpisala Ahmed Jaser Rajan v 44. in Amar Hamdi v 85. minuti. icon-expand Španija in Argentina na OI FOTO: AP V skupini A je s stoodstotnim izkupičkom prvo mesto osvojila Japonska, ki je za konec predtekmovanja s 4:0 porazila Francijo. Slednja je od 74. minute igrala z igralcem manj, a že takrat zaostajala z 0:2. Mehičani pa so drugo mesto potrdili z zmago s 3:0 proti Južni Afriki, obe ekipi sta tekmo končali s po desetimi nogometaši. Četrtfinalne tekme bodo na sporedu 31. julija.