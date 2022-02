Zoran Zupančič: Uprizorili smo šolo skokov

"V bistvu se mi zdi, da je bilo po eni strani zelo sproščeno, ker sva zaupala tako fantoma kot dekletoma. Je pa po eni strani še vedno najtežje braniti vlogo favoritov, verjamem, da če ne bi dobili zlate medalje, bi bilo veliko razočaranje. Tako, da je včasih manj stresno napadati, kot braniti. Zelo sem vesel, da so punce in fantje ta stres zdržali in opravili osem dobrih skokov. Lahko smo samo ponosni, da imamo ekipo, ki nam jo vsi ostali zavidajo," je ekipo pohvalil tudi trener moške reprezentance Robert Hrgota .

Nika Križnar in Bogatajeva sta svoje delo v Pekingu opravili odlično in zdaj zasluženo odhajata nazaj domov. Petra Prevca in Timija Zajca pa v soboto čaka še tekma na veliki skakalnici. "Jutri je za fanta na sporedu manjši trening, ostali so že danes opravili glavni trening. Sicer je težko, toda po takšnem dnevu moramo čim prej preklopiti. Imamo samo en prost dan, v sredo že začnemo na veliki (skakalnici), znova boj, neizprosen boj. Videli smo, da smo zelo močni, upam in želim si, da bo breme po kolajnah padlo dol in da lahko fantje na veliki pokažejo te skoke. Skoke, ki jih od njih pričakujemo in ki jih pričakujejo tudi sami od sebe," je pred zaključnim dejanjem za slovenske skakalce na letošnjih olimpijskih igrah optimističen njihov trener Hrgota.