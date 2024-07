Žreb Slovencem prinesel obračun s tretjimi nosilci Francozi

OGLAS

Darku Jorgiću, sicer 18. igralcu s svetovne jakostne lestvice, je žreb namenil 83. igralca sveta iz Singapurja. V primeru zmage se bo 25-letni Hrastničan pomeril z zmagovalcem dvoboja med Vickyjem Wujem iz Fidžija (276.) in Britancem Liamom Pitchfordom (41.).

Darko Jorgić FOTO: WTTGlobal icon-expand

"Jorgić ima za tekmeca starega znanca, s katerim je v letošnji sezoni igral dvakrat. Prvič na Star Contenderju v Goi in nato še februarja v prvi tekmi ekipnega svetovnega prvenstva v Busanu. Takšne tekme so vedno težke, v obeh dvobojih pa se je pokazalo, da Queek dobro vrača Darkove servise in igra brez pritiska," je po žrebu dejala slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki prav danes praznuje rojstni dan.

Andreja Ojsteršek Urh FOTO: Kanal A icon-expand

"Ampak kot sem že večkrat dejala, prvi krog je na OI vedno nekaj posebnega. Za favorite je običajno večja obremenitev kot za tiste, ki so v vlogi izzivalcev, toda to je čar olimpijskih iger," je še dodala selektorica.

V prvem krogu med posamezniki bo nastopil še Deni Kožul, 126. igralec sveta pa se bo najprej meril z Indijcem Sharathom Kamalom Achanto, ki na svetovni lestvici zaseda 40. mesto. Ob napredovanju se bo v drugem krogu meril s Kanadčanom Eugenom Wangom (106.) ali Japoncem Sunsukejem Togamijem (15.).

Deni Kožul (spredaj) z Bojanom Tokićem (zadaj). FOTO: AP icon-expand

"Tudi Achanto je stari znanec Kožula. Pomerila sta se v kvalifikacijah Grand Smasha v Singapurju. V nadaljevanju turnirja je Achanto naredil enega svoji najboljših rezultatov v karieri. Med drugim je v tretjem krogu premagal tudi Jorgića. V zadnjem času Kožul igra dobro in upam, da bo svojo igro s treninga prenesel tudi na olimpijski turnir in mu bo ta prvi posamični nastop na igrah dal dodatnega zagona tudi za ekipni del tekmovanja," pa je Urh pokomentirala žreb Kožula.

Sharath Kamal Achanta FOTO: AP icon-expand

Slovenci bodo nastopili tudi v ekipni konkurenci, kjer so 12. nosilci. Prvi tekmec bodo tretji nosilci iz Francije, v primeru uspeha pa jih čaka boljši iz tekme med Portugalsko in Brazilijo oz. osmimi in devetimi nosilci turnirja. Preostali pari ekipnega turnirja so Kitajska - Indija, Hrvaška - Južna Koreja, Japonska - Avstralija, Egipt - Tajvan, Švedska - Danska ter Kanada - Nemčija.

Namiznoteniška reprezentanca je že v preteklosti blestela FOTO: Aleš Fevžer icon-expand

"Francozi bodo z bratoma Lebrun in Simonom Gauzyem zelo težak nasprotnik. Na OI tako ali tako ni lahkega nasprotnika. Na zadnjem evropskem prvenstvu smo proti njim igrali enakovredno, toda takrat so bili Francozi na 'trojki' s Canom Akkuzujem, tokrat pa nas v uvodnem dvoboju v dvojicah čakata Alexis Lebrun in Gauzy," pa je o ekipni tekmi nekaj besed spregovorila današnja slavljenka.