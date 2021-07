Zverev ustavil Đokovićev pohod v Tokiu

Karen Hačanov je bil prvi, ki si je zagotovil finale olimpijskega teniškega turnirja v Tokiu. Skoraj dva metra visoki Moskovčan s stalnim prebivališčem v Dubaju, ki tekmuje pod nevtralnimi simboli ruskega olimpijskega komiteja, je v prvem polfinalu ugnal španskega predstavnika Pabla Carrena Busto gladko v dveh nizih (dvakrat 6:3). Dvoboj je trajal 80 minut. Hačanov, ki je sicer 25. igralec svetovne lestvice, bo prvič zaigral v finalu olimpijskega turnirja.

Petindvajsetletni Rus se bo v finalu pomeril proti boljšemu iz polfinalnega dvoboja med Srbom Novakom Đokovićem in nemškim reprezentantom Alexandrom Zverevom. Nemški igralec je pripravil prvovrstno presenečenje, saj je premagal favoriziranega Srba z 2:1 v nizih. Đoković je gladko dobil uvodni niz s 6:1, nato pa je Zverev dobil naslednja dva s 6:3 in odločilnega s 6:1. Dvoboj je trajal dobri dve uri.

Đokoviću se je v današnjem dvoboju pripetil zanj izjemno neznačilen kolaps. Po hitro dobljenem prvem nizu je v drugem z odvzemom začetnega udarca Zvereva povedel s 3:2 in z eno nogo bil že v finalu. A sledil je velik preobrat 24-letnega Nemca. Ta je v naslednji igri prvič odvzel servis Đokoviću in nato dobil naslednjih osem iger za zmago v drugem nizu in vodstvo s 4:0 v odločilnem tretjem. Đokoviću je pred koncem uspelo zmagati eno igro, a škoda je že bila storjena. Eden največjih zvezdnikov iger v Tokiu se bo tako za medaljo bronastega leska moral boriti v sobotnem dvoboju za tretje mesto, nasproti mu bo stal Carreno-Busta.

Đoković se je v Tokiu potegoval za zlati grand slam, ko bi v enem koledarskem letu osvojil vse štiri turnirje za grand slam in povrhu še zlato na olimpijskem turnirju, a je ostal praznih rok. Z zmago bi ponovil svoj najboljši izid v posamični konkurenci na olimpijskih igrah iz leta 2008 v Pekingu. Sicer pa je Đoković v Londonu leta 2012 končal na 4. mestu, v Riu pred petimi leti pa je izpadel že v prvem krogu.

Hačanov, ki je osvojil najmanj srebro, je postal prvi Rus z olimpijsko kolajno v moški posamični konkurenci v tenisu po Sydneyju leta 2000. Pred 21 leti je Jevgenij Kafelnikov osvojil naslov olimpijskega prvaka, potem ko je v finalu premagal Nemca Tommyja Haasa. Andrej Čerkasov je bil leta 1992 v Barceloni, po razpadu Sovjetske zveze, bronast pod zastavo Skupnosti neodvisnih narodov.