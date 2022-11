Omoregie: Posebna čast je obleči slovenski dres

Misija Norveška se je začela. Slovenke so po štirih preizkušnjah, v vsega sedmih dneh evropskega prvenstva, treh zmagah in porazu, prosti čas, ki jim ga je namenil selektor Dragan Adžić, izkoristile za polnjenje baterij. A kot zatrjujejo, hitro so začele pogrešati rokometno dvorano, navijače, trenutek, ko oblečejo slovenski dres in pustijo srce na igrišču.

"Mislim, da je ta energija znotraj reprezentance nalezljiva. Kot od nas vselej zahteva selektor, moramo vzdušje graditi v in izven dvorane. Vesela sem, da se nam je ponudila priložnost igranja evropskega prvenstva doma. Vsekakor dodaten motiv za vse nas, zato dajemo na igrišču vseskozi maksimum, ker si ne želimo po končanem turnirju očitati, da niso naredile vsega, kar bi morale," je jasna Elizabeth Omoregie, športnica, ki je v Slovenijo prišla s 17. leti, oblekla dres ljubljanskega Krima, ki velja za najpomembnejšo stopnico na njeni športni poti. V slovenski prestolnici je začela graditi kariero, ki jo je zdaj nadgradila pri romunski zasedbi CSM Bucureti. In ravno to, da so zanjo rokometno poskrbeli v Ljubljani, da je bila obkrožena z ljudmi, ki so jo znali usmeriti, je bilo ključno, da se je oktobra leta 2017 odločila, da kljub številnim ponudbam, sprejme slovensko državljanstvo: "Želela sem si igrati veliko tekmovanje z reprezentanco, a se zavedala, da z Bolgarijo to ne bo mogoče. Srečna sem, ko oblečem slovenski dres, in to predstavlja posebno čast."