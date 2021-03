Organizatorji OI bodo nadaljevali lani prekinjena testna tekmovanja

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so organizatorji olimpijskih in paralimpijskih iger, ki bodo med 23. julijem in 8. avgustom oziroma med 24. avgustom in 5. septembrom, "obljubili", da bodo organizirali preostalih 18 testnih tekmovanj na tamkajšnjih prizoriščih "na varen način in z željo, da se do začetka iger čim več naučijo", piše AFP.

Generalko pred OI so morali lani prekiniti po tekmovanju v športnem plezanju med 6. in 8. marcem. Takrat je organizacijsko osebje zaradi pandemije covida-19 zamenjalo tekmovalce pri testiranju rekvizitov in prizorišča. Prvi bodo letos tekmovališča preizkusili igralci ragbija na vozičkih, in sicer 3. in 4. aprila, sledil pa bo test bazena za vaterpolo teden dni kasneje.

Organizatorji so še dodali, da bodo tekmovanja organizirali v skladu z zdravstvenimi smernicami, ki so jih objavili v zadnjih tednih. Omejeni bodo telesni stiki, upoštevati bo treba minimalno medsebojno razdaljo, ves čas pa bodo na voljo tudi maske, so med drugim dodali. Štirinajst tekmovanj bo priredil organizacijski odbor Tokio 2020, štiri preostala, tudi s tujimi športniki, pa pristojne mednarodne panožne zveze (skoki v vodo, vaterpolo, sinhrono plavanje in maraton). Na atletskem tekmovanju 9. maja bodo prav tako lahko nastopili tuji tekmovalci, na tribunah olimpijskega stadiona pa bo določeno število domačih gledalcev.

Ta marca je vodstvo OI sporočilo, da v Tokiu na tribunah ne bo tujih gledalcev, odločitev o številu domačih gledalcev na prizoriščih pa bo padla aprila.