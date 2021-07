Osaka v osmini finala

Japonka je zmagala še drugič v dveh dnevih, potem ko je dvoboj prvega kroga odigrala dan pozneje, kot je bilo sprva predvideno, saj ji je pripadla čast, da na uvodni slovesnosti prižge olimpijski ogenj. Osaka je do prvega brejka prišla v osmi igri, v naslednji ubranila priložnost tekmice za odvzem servisa in dobila prvi niz s 6:3. V drugem pa je proti 50. igralki z lestvice WTA takoj povedla s 4:0 v igrah in potem brez težav osvojila drugi niz s 6:2. Druga igralka sveta se bo za mesto v četrtfinalu pomerila z zmagovalko dvoboja med Čehinjo Marketo Vondroušovo in Romunko Mihaelo Buzarnescu.