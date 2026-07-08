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Plavalka Perše evropsko prvenstvo končala v prvem krogu
Drugi športi

Plavalka Perše evropsko prvenstvo končala v prvem krogu

'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'
Odbojka

'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'

Ivanovićeva: Žal mi je, da med kariero nisem bolj uživala
Drugi športi

Ivanovićeva: Žal mi je, da med kariero nisem bolj uživala

Neporaženi Slovenci prek Madžarske v polfinale EP
Drugi športi

Neporaženi Slovenci prek Madžarske v polfinale EP

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu Nogomet

Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu

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'Liga narodov je največja možna motivacija za EP' Odbojka

'Liga narodov je največja možna motivacija za EP'

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Slovenci navdušujejo v Beogradu: po zmagah nad evropskimi velesilami v četrtfinale Drugi športi

Slovenci navdušujejo v Beogradu: po zmagah nad evropskimi velesilami v ...

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Možič še naprej v dresu Verone Odbojka

Možič še naprej v dresu Verone

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Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati Drugi športi

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

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Na najtežjem enduro reliju na svetu blestela Slovenec in Slovenka Drugi športi

Na najtežjem enduro reliju na svetu blestela Slovenec in Slovenka

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'Zadali smo si, da si to medaljo želimo bolj kot Japonci' Drugi športi

'Zadali smo si, da si to medaljo želimo bolj kot Japonci'

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Slovenske odbojkarice od leta 2027 v elitni Ligi narodov Odbojka

Slovenske odbojkarice od leta 2027 v elitni Ligi narodov

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Le peterica slovenskih predstavnikov v Pariz na EP v plavanju Drugi športi

Le peterica slovenskih predstavnikov v Pariz na EP v plavanju

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Gajser zaostal za Herlingsom in De Wolfom Drugi športi

Gajser zaostal za Herlingsom in De Wolfom

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Poljaki ubranili naslov in v finalu premagali Američane Drugi športi

Poljaki ubranili naslov in v finalu premagali Američane

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'Zgodovinska medalja je plod dolgoročnega dela, vzeti nam je ne more nihče' Drugi športi

'Zgodovinska medalja je plod dolgoročnega dela, vzeti nam je ne more nihče'

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Slovenija ima medaljo, za bron padla Japonska Odbojka

Slovenija ima medaljo, za bron padla Japonska

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Rekord, ki je praznoval Abrahama, končno padel Drugi športi

Rekord, ki je praznoval Abrahama, končno padel

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Slovenski odbojkarji za bron z neugodnimi Japonci Drugi športi

Slovenski odbojkarji za bron z neugodnimi Japonci

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Sloviti nepalski alpinist umrl po plazu v Pakistanu Drugi športi

Sloviti nepalski alpinist umrl po plazu v Pakistanu

Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko Odbojka

Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

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Slovenci proti Poljakom za finale Lige narodov Odbojka

Slovenci proti Poljakom za finale Lige narodov

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
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Ovire 24ur.com
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