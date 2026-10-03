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118. igralka lestvice WTA ugnala prvo tenisačico sveta

Peking, 03. 10. 2026 17.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jelena Ribakina

Prva tenisačica sveta Kazahstanka Jelena Ribakina je na prvem dvoboju po osvojitvi grand slama v New Yorku pred tremi tedni doživela šokanten poraz. Na turnirju serije 1000 v Pekingu jo je premagala 118. igralka z lestvice WTA Armenka Čarajeva.

24-letnica, rojena v Rusiji, je dosegla uspeh kariere in postala daleč najnižjeuvrščena igralka, ki je na turnirjih WTA od leta 1975 dalje po preobratu premagala prvo igralko sveta. Slavila je s 3:6, 6:4 in 6:3.

Pred Čarajevo je podoben podvig uspel Američanki Alison Riske, ki je leta 2019 v Wimbledona kot 55. igralka na svetu izločila tedanjo prvo teniško damo Avstralko Ashleigh Barty.

Zanimivo, da sta tako Barty tedaj kot Ribakina danes izgubili po zmagi na prejšnjem turnirju - Barty je pred tem osvojila Roland Garros - ter kot novo ustoličeni prvi igralki sveta.

27-letna Ribakina se je prvič v karieri na 1. mesto svetovne lestvice povzpela 14. septembra letos po zmagi v finalu US Opna proti prejšnji prvi igralki Arini Sabalenki.

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