118. igralka lestvice WTA ugnala prvo tenisačico sveta

24-letnica, rojena v Rusiji, je dosegla uspeh kariere in postala daleč najnižjeuvrščena igralka, ki je na turnirjih WTA od leta 1975 dalje po preobratu premagala prvo igralko sveta. Slavila je s 3:6, 6:4 in 6:3.

Pred Čarajevo je podoben podvig uspel Američanki Alison Riske, ki je leta 2019 v Wimbledona kot 55. igralka na svetu izločila tedanjo prvo teniško damo Avstralko Ashleigh Barty.

Zanimivo, da sta tako Barty tedaj kot Ribakina danes izgubili po zmagi na prejšnjem turnirju - Barty je pred tem osvojila Roland Garros - ter kot novo ustoličeni prvi igralki sveta.

27-letna Ribakina se je prvič v karieri na 1. mesto svetovne lestvice povzpela 14. septembra letos po zmagi v finalu US Opna proti prejšnji prvi igralki Arini Sabalenki.