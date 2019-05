Zakarin dobil težko gorsko etapo, Polanc ostaja v rožnatem, Roglič pa drugi

67 kilometrov do konca je skupina ubežnikov na vzponu na Pian del Lupo imela dve minuti in pol prednosti pred glavnino, v kateri je vozila tudi rožnata majica. 65,5 kilometru do konca so napadli kolesarji Astane, Team Jumbo je uspel pokriti napad, Polanc pa je odpadel. Zasledovalna skupina je v le nekaj kilometrih močno zmanjšala zaostanek za ubežniki. 63 kilometrov do cilja je prednost ubežnikov znašla le še minuta in deset sekund. 52 kilometrov do konca etape je Roglič v zasledovalni skupini imel dobro minuto zaostanka, skupina z rožnato majico pa je imela dobri dve minuti zaostanka.

Slabih 40 kilometrov do konca je skupina z rožnato majicoJana Polanca ujela prvo zasledovalno skupino, v kateri je bil tudi Roglič, in se ji priključila. 33 kilometrov do konca etape je prednost ubežnikov pred skupino z rožnato majico znašala približno 50 sekund. Ubežna skupina je v naslednjih 10 kilometrih znova stopila na plin in pred skupino z rožnato majico izdatno povečala prednost, ki je 20 kilometrov do cilja znašala dobri dve minuti. 15 kilometrov do konca je znova razpadla skupina z rožnato majico. Jan Polanc in Simon Yates sta odpadla, Vicenzo Nibali pa je potegnil. Sprva je kazalo, da Roglič ne bo uspel držati tempa Italijana, toda nato se je s pomočjo moštvenega kolege priključil Nibalijevi skupini (tu so bili še Domenico Pozzovivo, Richard Carapazin Rafal Majka). V prvi zasledovalni skupini sta z odličnim napadom poskusila osamljena Amador in Mikel Landa, ki je imel 11 kilometrov do cilja etape imel 20 sekund prednosti pred Nibalijem in Rogličem ter 50 sekund pred skupino z rožnato majico. Težavo s kolesom je v tem delu vzpona imel Miguel Angel Lopez, ki je zaradi menjave kolesa izgubil skoraj minuto.

V ospredju je slab kilometer do konca etape hud tempo narekoval Zakarin, Landa je vozil dobro minuto za ruskim kolesarjem, Roglič in Nibali pa s slabimi tremi minutai zaostanka. Zakarin je v cilj nato prišel prvi, in sicer s časom 5 ur 34 minut in 40 sekund, Roglič je v cilj prišel skupaj z Nibalijem s slabimi tremi minutami zaostanka. Jan Polanc je cilj prečkal z zaostankom 4 minut in 38 sekund ter zadržal rožnato majico.