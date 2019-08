13-letnik postal evropski prvak v članski konkurenci

Oleksij Sereda je bil najboljši že v predtekmovanju, a so mnogi pričakovali, da ga bo na glavnem dejanju pokopal pritisk domačega občinstva. V dvorani Liko Sports Centre ga pritisk navijačev – bilo jih je dva tisoč – ni strl. V velikem finalu je prikazal šest izjemnih skokov in naslov evropskega prvaka slavil pred Francozom Benjaminom Auffretom in Rusom Ruslanom Ternovojem.

Sereda je s 13 leti in sedmimi meseci postal najmlajši evropski prvak v zgodovini tega športa. Pred njim je rekord držal Britanec Tom Daley, ki je leta 2008 v nizozemskem Eindhovnu slavil, ko mu je bilo vsega 13 let in deset mesecev.