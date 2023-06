137 slovenskih športnikov na tretje Evropske igre

Poljska bo od 21. junija do 2. julija gostila tretje Evropske igre, evropsko različico večpanožnih športnih iger. Skupaj bo tekmovalo 7300 športnikov in športnic iz 48 držav. Osrednje mesto tekmovanj na Poljskem bo Krakov, tekmovanja pa bodo tudi v drugih mestih na jugu države v Malopolski ter sosednjih regijah. V Zakopanah bodo smučarski skoki kot prvi zimski šport na igrah doslej.

Skupaj bodo športniki tekmovali v kar 29 športnih panogah, potegovali pa se bodo za 253 kompletov kolajn. Slavnostna otvoritev velikega športnega dogodka bo 21. junija, dan prej pa se bodo že začela tekmovanja v atletiki v okviru ekipnega Evropskega prvenstva. Slovenski zastavonoši na otvoritveni slovesnosti bosta namiznoteniška igralka Ana Tofant in lokostrelec Den Habjan Malavašič.

Na igrah bo iz Slovenije nastopilo 137 športnikov v 19 športnih panogah. Najštevilčnejša bo atletska reprezentanca, v kateri je 38 atletinj in atletov, med njimi tudi svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh, ki je nedavno podrl osebni in državni rekord ter štiri rezerve. Kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah bo 13 na čelu z zlatim kanuistom iz olimpijskih iger v Tokiu Benjaminom Savškom.

Po 11 bo judoistov z nekdanjim evropskim prvakom Adrianom Gombocem, ter prav toliko strelcev z Živo Dvoršak, ter deset smučarskih skakalcev, ki bodo nastopili praktično v najboljših postavah v obeh konkurencah. Atleti se bodo merili na ekipnem EP v Chorzovu in bodo lahko lovili norme za olimpijske igre v Parizu. Za številne panoge bodo tekme na Poljskem štele za EP in tudi za kvalifikacije za olimpijske igre v francoski prestolnici. Med športi s slovensko udeležbo slednje velja za badminton, boks, judo, kajak kanu v slalomu na divjih vodah, kickboks v obeh disciplinah, gorsko kolesarstvo in BMX, košarko 3x3, tarčno lokostrelstvo, umetnostno plavanje, sabljanje, strelstvo triatlon in namizni tenis, kjer se bo predstavil tudi Darko Jorgić.

Slovenija doslej na EI osvojila 11 kolajn Slovenija je na EI doslej osvojila 11 kolajn, pet zlatih, dve srebrni in štiri bronaste. Na zadnjih igrah v Minsku je bil končni izkupiček Slovenije štiri zlate in po ena srebrna ter bronasta kolajna. V Bakuju je Slovenija osvojila pet kolajn. Edino zlato je domov prinesel telovadec Sašo Bertoncelj. Preostale kolajne so prispevali judoisti, srebrno Tina Trstenjak, bronasto pa Ana Velenšek, Rok Drakšič in ženska ekipa.

icon-expand Sašo Bertoncelj se je na EI v Bakuju okitil z zlato medaljo FOTO: AP