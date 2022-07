14-letni, 185 cm visoki in 136 kg težki čudežni deček je prihodnost NFL-a

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Veliko podjetje v želji po spremembah zaposli novega direktorja. Šef je bil odločen, da se bo v podjetju znebil vseh 'zabušantov.' Na ogledu prostorov opazi moškega, ki se je naslanjal na steno. Soba je bila polna delavcev in želel jim je pokazati, da z njim ni dobro češenj zobati. Tako šef pristopi k moškemu, ki je še vedno slonel ob zidu, in ga vpraša: ''Koliko zaslužite v enem tednu?'' Rahlo presenečen ga moški pogleda in odgovori: ''Zaslužim 200 eur na teden. Zakaj?'' Šef seže v žep, izvleče denarnico, moškemu porine v roke 1.000 eur in zavpije: ''Tukaj je plača še za štiri tedne, sedaj pa se spokajte od tu in se ne vračajte!'' S precejšnjim samozadovoljstvom novi šef pogleda okoli sebe in vpraša: ''Ali bi mi sedaj kdo povedal, kaj je ta zabušant delal tukaj?'' Čez sobo se iz oddaljenega kota zasliši: ''Pico nam je pripeljal.''