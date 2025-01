17-letni čudežni deček znova navdušil, v boju za naslov ostala četverica

OGLAS

Se bo Luke Littler pri komaj 17 letih veselil prvega naslova svetovnega prvaka?

Poleg Luka Littlerja so si mesto med štirimi najboljšimi v sredo zagotovili še legendarni Nizozemec Michael van Gerwen, ljubljenec angleških navijačev Stephen Bunting in še en domači adut Chris Dobey. 17-letni Littler se bo v polfinalu pomeril z Buntingom, van Gerwena, ki velja za drugega favorita za naslov, pa čaka Dobey. Littler, ki se je lani prav na svetovnem prvenstvu izstrelil med superzvezdnike tega športa s presenetljivo uvrstitvijo v finale, kjer ga je ugnal Luke Humphries, je v sredinem četrtfinalu pokazal imenitno predstavo. Njegovo povprečje je bilo znova višje od 100, uvodna niza je proti Aspinallu dobil z neverjetnim povprečjem 111. Za končno zmago s 5:2 v nizih je vrgel 15 maksimumov (rezultat 180 s tremi pikadi).

"Tako dobro se na tem turnirju še nisem počutil. Jutri (v četrtek, op. a.) želim narediti še en korak in se znova uvrstiti v finale," je po preprečljivi zmagi povedal Littler, ki bo 21. januarja praznoval šele 18. rojstni dan.

Bo ljubljenec navijačev zaustavil najstniško senzacijo? V finalu ga čaka Stephen Bunting, s katerim sta dobra prijatelja. 39-letnik je v četrtfinalu z identičnim izidom odpravil legendarnega Petra Wrighta. Čeprav tudi Littler sodi med bolj priljubljene igralca pikada v karavani, se pričakuje, da bo občinstvo v kultni dvorani Ally Pally na Buntingovi strani. Njegovi navijači, poznani kot "Bunting Army" oziroma "Buntingova vojska", so že v četrtfinalu poskrbeli za sijajno vzdušje. Bunting pa jih je po zmagi nad Wrightom pozval, da bodo v polfinalu še glasnejši. "V prvih štirih nizih ste bili izjemni, a lahko ste še glasnejši," je dejal tik po zmagi in s tem sprožil val navdušenja.

Michael van Gerwen je s 5:3 ugnal Angleža Callana Rydza, ki je izgubil kljub izjemnemu povprečju 103,88. FOTO: AP icon-expand

Izkušnje na strani legendarnega Nizozemca V drugem polfinalu bo van Gerwen proti Dobeyju skušal unovčiti bogate izkušnje. Nizozemec je namreč edini od preostale četverice, ki se je že veselil naslova svetovnega prvaka. In to trikrat, v letih 2014, 2017 in 2019. Obenem je med letoma 2014 in 2021 neprekinjeno zasedal prvo mesto svetovne jakostne lestvice PDC. Van Gerwen in Callan Rydz sta v četrtfinalu ponudila eno najboljših predstav na tem prvenstvu:

Trenutno je van Gerwen tretji na svetovni lestvici, mesto pred Littlerjem, medtem ko je njegov polfinalni nasprotnik "šele" na 15. mestu. Dobey je v četrtfinalu po pravi drami ugnal Valižana Gerwyna Prica. Po zaostanku z 0:2 je dobil štiri zaporedne nize, na koncu pa slavil s 5:3.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Dobey je v sedmem nizu zapravil pet metov za zmago, Price pa je to kaznoval in znižal na 4:3, a se je 34-letni Anglež uspel zbrati in je osmi niz dobil s 3:1. "Še nikoli se nisem počutil tako živčnega," je po veliki zmagi za svojo prvo uvrstitev v polfinale svetovnih prvenstev priznal Dobey in dodal: "Osredotočiti se moram zgolj na svojo predstavo. Res verjamem, da lahko grem do konca." Letošnje svetovno prvenstvo je še toliko bolj razburljivo, ker se je zgodaj poslovilo nekaj glavnih favoritov. Prvi igralec sveta in branilec naslova Luke Humphries je v četrtfinalu z 1:4 izgubil proti Wrigthu. Od številke 2 na svetovni jakostni lestvici Michaela Smitha pa je bil že v drugem krogu s 3:2 boljši Nizozemec Kevin Doets.

