17-letnik se je povzpel na vrh sveta in postal Ally Pally kralj

Že lani se je na senzacionalen način uvrstil v finale, letos pa je 18 let starejšega Nizozemca Michaela van Gerwena premagal v Londonu in osvojil kar 500.000 funtov (okoli 600.000 evrov) težko nagrado. Luke Littler je v polfinalu premagal Stephena Buntinga , Nizozemec pa je slavil proti Chrisu Dobeyju .

Littler je veliki finale začel v odlični formi, čeprav v med prvenstvom priznal, da se zaveda ogromnih pričakovanj in čuti pritisk. Proti izkušenemu nasprotniku je dobil prve štiri nize in bil na dobri poti do prvega naslova prvaka. A van Gerwen se pričakovano ni predal in dobil je dva od naslednjih treh nizov. Littler se ni ustrašil izziva in kmalu je vodil 6:2 v nizih.

Sledila je igra živcev, van Gerwen je dobil prvo igro devetega niza, a Littler mu je odgovoril in izenačil na 1:1 v igrah. Van Gerwen je nato povedel 2:1 in dobil tretji niz ter izid znižal na 6:3 v nizih. A 17-letnik je ostal miren in v zadnjem nizu je slavil ter postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini pikada po Van Gerwenu, ki je naslov osvojil pri 24 letih starosti. Rojena je nova legenda pubov po celotni Veliki Britaniji.