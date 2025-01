17-letnik spisal zgodovino: O tej trofeji sanja vsak igralec

OGLAS

17-letni Luke Littler je na svetovnem prvenstvu na poti do finala izločil pet rojakov. Najprej sta padla Ryan Meikle (3:1) in Ian White (4:1), pošteno pa ga je namučil Ryan Joyce, ki ga je po sedmih nizih vendarle ugnal s 4:3. Četrtfinale je Littlerju prinesel dvoboj z dobrim prijateljem Nathanom Aspinallom, ki je 16 let mlajšemu kolegu moral priznati premoč z izidom 5:2. Na predzadnji stopnički mu je razpored namenil ljubljenca angleškega občinstva Stephena Buntinga, ki je proti Littlerju dobil le peti niz in izpadel s 6:1. "Čestitke Luke Littler, svetovni prvak leta 2025," je ob fotografiji mladeniča po njegovi zmagi na družbenih omrežjih zapisal Bunting.

V finalu se je Littler udaril s trikratnim svetovnim prvakom, Nizozemcem Michaelom van Gerwenom. 17-letnik je bil na finalnem odru izjemno suveren, po štirih nizih je vodil s 4:0, v času obračuna vrgel 12 maksimumov in se do zmage s 7:3 dokopal z visokim povprečjem 102,73. Littler je s svojim podvigom postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini, laskav naziv pa je pred njim nosil prav van Gerwen, ki je leta 2014 pri svojih 24 letih premagal Petra Wrighta.

17-letnik se je med zvezde izstrelil na lanskem svetovnem prvenstvu, ko se je proti vsem pričakovanjem prebil do finala, kjer je idealen zaključek njegove pravljice preprečil rojak Luke Humphries. Littler je večkrat poudaril, da se je iz tistega poraza veliko naučil, to pa je dokazal tudi v minulem letu, ko je osvojil 10 naslovov na najvišjem nivoju, v svojem drugem zaporednem poizkusu pa postal svetovni prvak. "Ne morem verjeti. Iskreno, ne morem verjeti," so bile prve besede mladega diamanta po tem, ko je z zaključkom v dvojno šestnajst osvojil odločilni niz finalnega dvoboja.

