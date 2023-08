'20-letnica od drugega naslova evropskih prvakinj je za nas velik motiv'

Zasedba Dragana Adžića se bo v boje za visoka mesta podala okrepljena z odličnima Črnogorkama Itano Grbić in Tatjano Brnović, povratnicama med tigricami Tamaro Mavsar in Nino Zulić, vratarkama Majo Vojnovič in Dijano Đajić ter mlado obetavno desnokrilno igralko Eleno Erceg. Predsednik Krima Mercatorja Iztok Verdnik je spomnil, da bodo Krimovke v tej sezoni že 29. nastopile v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. "To je enkratno in neponovljivo ne samo v slovenskem, temveč tudi v evropskem prostoru. Število nastopov v Ligi prvakinj nas spodbuja in motivira ter vsem nam prinaša veselje. Prepričan sem, da bomo na tej poti vztrajali, najbolj bistveno pa je, da v našem klubu veliko pozornosti posvečamo tudi igralkam v mlajših kategorijah ter skrbimo za njihov športni in osebnostni razvoj," je dejal predsednik kluba Iztok Verdnik.