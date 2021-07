Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v četrtfinalu turnirja v Hamburgu izgubila z nemško predstavnico Jule Niemeier. 21-letnica iz Dortmunda je slavila gladko, z 2:0 v nizih, in sicer z rezultatom 6:2 in 6:4. Dvoboj je trajal uro in četrt. Zidanškova je bila sicer tretja nosilka turnirja, Niemeierjeva pa trenutno drži šele 167. mesto na WTA-lestvici.

Tamara Zidanšek FOTO: AP WTA Hamburg, četrtfinale:

Jule Niemeier (Nem) - Tamara Zidanšek (Slo/3) 6:2, 6:4