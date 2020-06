25 let futsala v Sloveniji: Kdo bo v idealni postavi?

V ta namen so, kot piše na uradni spletni strani futsala, za pet različnih igralnih pozicij izbrali po šest igralcev, ki so zaznamovali zgodovino 1. SFL – s svojimi dosežki, nastopi in naslovi, ki so jih osvajali. V petih tednih bodo tako predstavili 30 igralcev, po dva vsak dan. Še posebej zanimiv in nepredvidljiv bo izbor najboljšega v zadnjem četrt stoletju na položaju desnega bočnega, kjer za idealno postavo konkurirajo kar trije. Poleg pregovorno izredno tehnično podkovanega Slavena Radiškovića, še vedno člana slovenskega prvoligaša iz Škofij, Gašperja Vrhovca, kapetana reprezentance iz Litije, sta tu še izkušenaPrimož Zorč in Alen Fetić.



Ko bodo po petih tednih, kot piše na uradni spletni strani krovne futsal zveze, dobili 10 igralcev, po dva na vsaki poziciji, bo sledil še veliki finale, kjer boste odločali o naj igralcu zadnjih 25 let na vsaki poziciji posebej.



Nominirani vratarji:

Igor Bratić

Vojko Majcen

Aljoša Mohorič

Damir Puškar

Darko Tokić

Milko Verboten



Obrambni igralci:

Igor Kragelj

Borut Kristan

Valdi Lakošeljac

Mile Simeunović

Igor Osredkar

Zoran Tesko



Nominirani igralci za levi bok:

Benjamin Melink

Rok Grželj

Rok Mordej

Davorin Šnofl

Damir Pertič

Slaviša Goranovič



Desni bok:

Slaven Radišković

Dejan Simić

Alen Fetić

Primož Zorč

Nenad Kurtić

Gašper Vrhovec