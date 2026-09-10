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Mlada slovenska plavalka razkrila diagnozo krvnega raka

Maribor, 10. 09. 2026 20.45 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Katja Fain

25-letna slovenska plavalka Katja Fain se letos zaradi zdravstvenih težav ni udeležila evropskega prvenstva. Mariborčanka je zdaj prek družbenih omrežij razkrila, kaj točno se je v zadnjih mesecih njenega življenja dogajalo. "En telefonski klic, dve besedi in diagnoza, ki je raztreščila moj svet. Krvni rak," je zapisala Fainova.

"Rak? Jaz? Zakaj jaz? Skrbim za svoje telo, treniram, pravilno jem, ne kadim, ne pijem. Vse počnem tako, kot bi človek moral, kajne? Življenje pa mi je kljub temu podelilo takšne karte. Zakaj?" je med drugim zapisala Katja Fain: "30. junij 2026 je datum, ki ga ne bom pozabila. Na ta dan se je moje življenje spremenilo. En telefonski klic, dve besedi in diagnoza, ki je raztreščila moj svet. Krvni rak. Kronična mieloična levkemija."

Katja Fain
Katja Fain
FOTO: Profimedia

"Moje oči so napolnile solze, nisem bila zmožna razumeti besed, ki mi jih je zdravnik povedal. Obupano sem čakala na konec telefonskega klica, da lahko zbežim tej nočni mori. Ampak to niso bile slabe sanje, pač pa moja nova realnost," je še v delu dolge izpovedi zapisala plavalka, ki je slovenske barve dvakrat zastopala na olimpijskih igrah.

Katja Fain
Katja Fain
FOTO: Damjan Žibert

Bo še kdaj lahko na najvišji ravni počela to, kar ima najraje? "Ne vem. In to najbolj boli. Gre za raka, ki se zdravi z zdravili. Ni kemoterapije, ni tumorjev, ni operacij. Samo zdravila, do konca življenja. Namen te terapije je čim dlje vzdrževati karseda stabilno stanje," je sporočilo nadaljevala Fainova, ki se slabše kot fizično počuti psihično.

Katja Fain
Katja Fain
FOTO: Profimedia

"Skozi plavanje sem se naučila biti odporna in močna ter da se nikoli ne smem predati in se po vsakem padcu pobrati. Imam najboljšo podporo mojih najbližjih. Nič me ne bo ustavilo pri tem, da bi se trudila in dala vse od sebe za priložnost, da bi nekega dne znova stala na štartnem bloku, pripravljena, da skočim v vodo," je zaključila 25-letnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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