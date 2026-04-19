300 kilometrov napetega boja: domača aduta 'ustavil' tovornjak

Nova Gorica, 19. 04. 2026 16.56 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
MAHLE 9. Eco Rally

29 posadk iz 12 različnih držav in dobrih 300 kilometrov točnostnih preizkušenj. Severna Primorska je že deveto leto zapored postala dom za električna tekmovalna vozila, ki so skušala v dveh dneh dokazati svojo premoč v točnosti in porabi. Najboljša med vsemi je bila že drugo leto zapored češka posadka Michal Zdarsky-Jakub Nabelek, medtem ko se je zgodil preobrat med slovenskimi posadkami. Najuspešnejša sta bila namreč Špela Hribar in Primož Habjan.

Nova Gorica je konec tedna gostila Mahle 9. Eco Rally, ki šteje za FIA Eco Rally pokal in državno prvenstvo za električna vozila. Na dogodku se je v dveh tekmovalnih dneh pomerilo 29 posadk iz 12 držav, tekmovalci pa so prevozili skoraj 500 kilometrov, od tega več kot 300 kilometrov točnostnih preizkušenj.

MAHLE 9. Eco Rally generalna razvrstitev
FOTO: Foto Korda_Bruno Sotenšek

V skupni razvrstitvi za FIA Eco Rally pokal sta že drugo leto zapored slavila Čeha Michal Zdarsky in Jakub Nabelek, ki sta bila najboljša tako v točnosti kot porabi. Drugo mesto sta osvojila Španca José Manuel Perez Aicart in Javier Herrera Alejos, tretja pa je bila naveza San Marino-Poljska Guido Guerrini in Artur Prusak.

MAHLE 9. Eco Rally državno prvenstvo
FOTO: Foto Korda_Bruno Sotenšek

Napeto je bilo tudi v slovenskem državnem prvenstvu, kjer je prišlo do preobrata na vrhu. Zmagala sta Špela Hribar in Primož Habjan, drugo mesto sta osvojila Ambrož Jilek in Tea Kos, tretje pa Sandi Uršič in Aleš Velušček.

Vožnja v odprtem prometu: 'Velik odločevalec je tudi sreča'

Eden ključnih trenutkov relija, ki je odločilno vplival na končno razvrstitev, se je sicer zgodil že prvi dan, ko sta domača favorita Franko Špacapan in Sebastjan Kobal na ozki cesti zaostala za tovornim vozilom, ki ga nista mogla prehiteti. Izgubila sta dragocen čas in si nabrala kazenske točke, kar ju je oddaljilo od boja za vrh.

"Prišli smo do konca, čeprav ne po pričakovanjih," je po prvem dnevu priznal Špacapan, ki je upal, da bosta s sovoznikom uspela popraviti rezultat drugi dan tekmovanja. A žal tudi takrat nista imela sreče, saj so organizatorji zaradi tehničnih težav razveljavili sobotne rezultate za državno prvenstvo.

Čeprav sta bila po uvodnih preizkušnjah še na četrtem mestu, sta na koncu zasedla 11. mesto, ob tem pa osvojila prvo mesto v kategoriji porabe prvega dne. "V veliki meri je pri tem športu vse odvisno tudi od sreče," je sicer priznal domači tekmovalec. Eco reli namreč poteka v odprtem prometu in ne po za promet zaprtih cestah, zato je bil v petek, ko je bilo na cesti veliko vozil, velik odločevalec pri dirkačih tudi faktor sreče, je dodal Špacapan, ki se je poleg s tovornjakom, ki je prevažal drva, na poti srečal tudi s šolskim avtobusom.

'Kot Monte Carlo'

Če je drugi tekmovalni dan posadke vodil prek Krasa, pa so v petek potovali skozi slikovito Soško dolino, ki je navdušila številne udeležence. Češka posadka Jan Riha in Martin Venuš jo je celo primerjala z znamenitim relijem Monte Carlo.

Venuš se je sicer v Novo Gorico vrnil po osmih letih. Leta 2018 je namreč na eco reliju nastopil kot voznik in zmagal, tokrat pa je nastopil v vlogi sovoznika. Ob tem je poudaril, da je konkurenca danes bistveno močnejša, veseli pa ga tudi napredek tekmovanja v zadnjih letih.

Na MAHLE 9. Eco Rally-ju se je preizkusil tudi Mark Škulj.
FOTO: Foto Korda_Bruno Sotenšek

Posebno pozornost je pritegnil tudi mladi slovenski dirkač Mark Škulj, sicer lanskoletni državni podprvak in mladinski prvak v reliju, ki je januarja že nastopil na 2. Alpacem Rally Showu, tokrat pa se je prvič preizkusil v eco reliju.

