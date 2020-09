3484 dolgih kilometrov, 21 etap, en cilj - dvigniti pokal najprestižnejše dirke na svetu

Vsi kolesarji na dirki po Franciji se borijo za en cilj: 21 etap in 3484 kilometrov prekolesariti v najkrajšem možnem času. A vse je dosti bolj zapleteno. Tekmuje 22 ekip in v vsaki je po osem kolesarjev, skupno jih je dirko začelo 176, 20 pa jih je dirko že končalo.

Če je včerajšnji zmagovalec teniškega turnirja US Open prejel nagrado v višini dveh milijonov in pol, nekaj manj znaša celotni nagradni sklad letošnjega Toura. Skupno 2.293.000 evrov si bodo razdelili kolesarji. Končni zmagovalec prejme 500.000 evrov, tradicionalno si nagrado razdelijo znotraj ekipe. Drugo in tretje uvrščena pa nekaj manj, in sicer 200.000 in 100.000 evrov.

Denarne nagrade sicer prejme 160 uvrščenih kolesarjev, tudi vsi nosilci majic po 25 tisočakov. Ekipa za zmago v skupni razvrstitvi jih prejme 25.000 več, 11.000 evrov pa dobi vsak etapni zmagovalec. Posebna nagrada čaka tudi tistega, ki bo dobil najtežji vzpon letošnje dirke na Col de la Loze, in sicer 5.000 evrov.

Če pogledamo še malo v zgodovino. Prvi Tour de France je bil izpeljan leta 1903, a dirke ni dokončalo prav veliko kolesarjev, saj je bila preveč naporna. Četrto etapo je namreč dokončalo le 24 kolesarjev.