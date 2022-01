35-letni Nadal v petem nizu preprečil sanjsko vrnitev Shapovalova

Rafael Nadal je obračun s Kanadčanom ruskih korenin bolje pričel. Tekmeca je hitro 'zlomil' in v prvem nizu povedel s 4:1. Prednost je nato brez ponujene 'break' žogice zlahka zadržal vse do konca prvega niza, ki ga je dobil z izidom s 6:3. Tudi v drugem nizu je prvi nasprotnika zlomil Nadal, in sicer v sedmi igri. 'Break' je nato potrdil in povedel 5:3, že v naslednji igri pa je zapravil prvo set žogico za osvojitev drugega niza. To mu je nato uspelo na lasten začetni udarec in po uri in tri četrt je vodil že z 2:0 v nizih. Shapovalov je v peklenski melbournski vročini nato le uspel najti svojo igro, Nadalove noge pa so postale za pol koraka počasnejše, kar se je poznalo v igri v obrambi. Shapovalov je s silovitim 'forehandi' uspel razorožiti Nadala v tretjem in četrtem nizu. Dodatno samozavest mu je vlila prav zadnja igra tretjega niza, ko je prvič uspel zlomiti Nadala in dobil niz s 6:4. V četrtem je Nadal padel v igri in kazal znake utrujenosti, Shapovalov pa je Španca zlomil že v četrti igri. Prednost je nato zadržal do konca niza in ga dobil s 6:3. Zmagovalca je tako odločil zadnji niz, kjer je Nadal vnovčil svoje izkušnje in do odločilnega 'breaka' prišel že na samem začetku. Hitro je povedel s 3:0, nato varčeval z energijo in na koncu izkoristil prvo zaključno žogico za zmago (6:3 v petem nizu). Nadal se je tako kljub vsem težavam uspel izvleči in se uvrstiti v svoj 36. polfinale turnirjev za grand slam.

"Iskreno ne vem, kako sem obrnil ta dvoboj. Bil sem zelo uničen (po četrtem nizu. op. p.). Zelo toplo je bilo danes. Bil sem malce srečen na začetku petega niza. Na začetku tekme sem igral odlično, a vem, kako težko je igrati proti tako talentiranemu igralcu. Še posebej na drugi servis je serviral odlično. Začel sem se počutiti utrujenega, tako da je zame biti v polfinalu izjemno," je po tekmi dejal vidno načeti Nadal, ki je imel velike težave v zaključku preteklega leta zaradi poškodbe stopala, nato pa ga je ob zaključku leta ujel še covid-19.