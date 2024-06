37-letni Đoković je igral do treh zjutraj in po zaostanku zmagal v petih nizih

Prvi igralec sveta Novak Đoković in branilec naslova v Parizu je dvoboj proti 30. nosilcu začel dobro in vodil s 7:5, 4:1, a se je 22-letnik iz Carrare vrnil in izsilil tretji niz. V njem je nato prevladoval, Đoković pa je nato za konec prihranil dovolj moči, dobil četrti niz ter v petem brez izgubljene igre dokončal preobrat.

To je bil najkasnejši konec dvoboja na Rolandu Garrosu doslej, saj se pred tem noben obračun ni končal po 1.25 ponoči, odkar so na igriščih namestili reflektorje in začeli z večernimi dvoboji.

Začetek obračuna med Đokovićem in Lorenzom Musettijem se je zavlekel, potem ko so organizatorji z zunanjih igrišč, znova je namreč izvedbo motil dež, na osrednji stadion Philippe Chatrier prestavili obračun Bolgara Grigorja Dimitrova. Ta je slavil proti Belgijcu Zizouju Bergsu s 3:1 v nizih.

"O razporedu ne bi razpravljal. O tem imam svoje mnenje, ampak menim, da je dovolj lepih stvari, o katerih lahko govorim po tem dvoboju. Menim, da tako moja kot Lorenzova predstava pri tem izstopata," je dejal 37-letni Beograjčan.

"Seveda bi lahko stvari potekale malce drugače. Vseeno je lepo ob 3. uri zjutraj dobiti dvoboj, če je ta zadnji na turnirju, ampak temu tokrat ni tako. Zato bom moral priklicati vse svoje mlade gene, da si opomorem kar najhitreje pred naslednjim dvobojem," je še dodal Đoković.

Srbski as se je še drugič na Rolandu Garrosu vrnil proti Musettiju. Ta je pred tremi leti povedel celo z 2:0 v nizih, a nato ni imel odgovora za poznejšega zmagovalca turnirja. Dvoboj je nato v petem nizu Italijan predal pri vodstvu Srba s 6:7 (7), 6:7 (2), 6:1, 6:0, 4:0.

Đoković, trikratni zmagovalec Rolanda Garrosa, je z današnjo zmago na večni lestvici po posamičnih uspehih na grand slamih dohitel Švicarja Rogerja Federerja. Oba imata 369 zmag. Sedemintridesetletni Srb je ob tem izgubil 49 obračunov, Roger Federer pa 60. Na tretjem mestu te lestvice je Španec Rafael Nadal s 314 zmagami.