425 kilometrov primorskih cest: 'Fantje bodo rabili kar nekaj koncentracije'

Sedem posadk medtem na goriški reli prihaja iz tujine in tudi med njimi so že znani obraz. Kot povedo organizatorji relija, bodo slednje slovenskim posadkam predstavljale velike tekmece. V prvi vrsti bosta največji zalogaj predstavljali prav ekipi pod startnima številkama 1 in 2: češka posadka Michail Zdarsky in Jakub Nabelek ter italijansko-poljska navezava, pri kateri bo za volanom sedel Guido Guerrini, njegov sovoznik pa bo Artur Prusak.

"Verjamemo, da bo letošnja dirka dobra. Imena so konkurenčna in tudi trasa bo seveda kot vsako leto zanimiva in atraktivna," je dejal Špacapan.