'90 odstotkov slovenskih olimpijcev izrazilo interes za cepljenje'

"Pozvali smo panožne zveze, naj nam posredujejo podatke o športnikih, in dobili odgovor, da se jih namerava cepiti 90 odstotkov, to je preko 220 od skupaj okrog 250 športnic in športnikov in neposrednega podpornega osebja–to so trenerji, fizioterapevti, zdravniki in drugi, ki neposredno delajo na terenu s posamezniki in ekipami. Drugi funkcionarji v to izjemo niso vključeni," je pojasnil Blaž Perko. Konkretnih podatkov o tem, ali je kdo od olimpijcev že bil cepljen, nima. "Vemo le, da so bili že pred časom cepljeni naši kolesarji v tujih klubih, in to ne pri nas, kar so tudi sami povedali. OKS pa ni zunaj dogovorjenega vrstnega reda, nacionalne strategije ali sprejetih pravil nikogar poslal na cepljenje in mimo vrste tega ne bo počel niti v prihodnje. Želimo le, da se v luči uspeha slovenske reprezentance v japonski prestolnici to zgodi čim prej, in prve korake smo s pripravljanjem seznamov že storili, olimpijci pa bodo lahko šli v cepilne centre skupaj ali pa lahko to preko osebnega zdravnika storijo sami," je poudaril Perko. "OKS je z veseljem sprejel dopis direktorata za šport na pristojnem ministrstvu, ki je 30. marca sporočil, da so z novo vladno strategijo udeleženci OI in paraolimpijci za Tokio v drugi prednostni skupini, v kateri so tudi diplomati, Slovenska vojska na mirovnih misijah, Policija in druge podobne službe, zato se bo cepljenje začelo takoj. Pozvali so nas, naj se čim prej povežemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in cepilnimi centri. Zato smo včeraj z začudenjem spremljali izjavo koordinatorja za logistični del množičnega cepljenja Jelka Kacina, ki je izpostavil nov pristop, v katerem imajo prednost starejši od 60 let, med katerimi tako ne more biti olimpijcev. Uradno o tem nismo obveščeni, zato postopki potekajo po predvidenem načrtu," je še dodal Perko.