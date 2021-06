91-letni dirkač postavil nov rekord, za najboljšimi na svetu zaostaja manj kot uro

Na afriškem reliju, ki po 19 letih premora znova gosti dirko za svetovno prvenstvo, nastopa tudi 91-letni Sobieslaw Zasada. Najstarejši dirkač, ki je kadarkoli nastopil na dirkah v reliju na tej ravni, je po desetih hitrostnih preizkušnjah na 23. mestu, za Neuvillom pa zaostaja manj kot uro.

"Seveda je to zame velik izziv. Moj edini cilj je, da pridem do konca. Ta pokrajina se mi je od vedno zdela fantastična za reli preizkušnje. Vračam se, ker me zelo zanima, kako tekmovanja izgledajo danes," je pred preizkušnjo povedal Zasada.

"Na Kenijo imam lepe spomine. Najdaljša dirka, ki sem jo tu vozil, je bila dolga 8.480 kilometrov. Bilo je leta 1972, končal sem kot drugi. Tri dni in tri noči sem neprestano vozil. Brez kakršnegakoli premora, samo čaj mi je pomagal, da sem ostal buden," se je še spominjal Poljak, ki meni, da so bile tedanje preizkušnje vsaj trikrat ali štirikrat zahtevnejše od današnjih.

Na trasi, ki poteka severno od Nairobja, so v soboto predvidene še tri hitrostne preizkušnje, v nedeljo pa bo še zadnjih pet.