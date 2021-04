99. najboljši startni položaj za Hamiltona

Hamilton je tako še na 30. različni stezi v karieri prišel do "pole positiona", le en najboljši startni položaj pa mu manjka do jubilejne stotice. Zmagovalec prve dirke v sezoni v Bahrajnu bo v nedeljo lovil še 97. zmago v karieri.

Razlike pri vrhu so bile izjemno majhne. Perez je za sedemkratnim svetovnim prvakom zaostal 35 tisočink sekunde, Verstappen pa 87, potem ko je v prvem sektorju napravil večjo napako.

Do desetega mesta so se zvrstili še Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), Lando Norris (McLaren-Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) in Lance Stroll (Aston Martin).

Štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel (Aston Martin) je bil 13., dvakratni prvak Fernando Alonso (Alpine) pa 15.

Kvalifikacije so se sicer začele eno uro prej od predvidenega urnika, zaradi spoštovanja do kraljeve družine in pogreba britanskega princa Filipa, moža britanske kraljice Elizabete II.