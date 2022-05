Dvajseti nosilec 'odpihnil' Medvedjeva, danski najstnik premagal Cicipasa

Po dobrih treh urah in zmagi s 7:5, 3:6, 6:3, 6:2 je tako 19-letnik pripravil veliko presenečenje in se med osmimi najboljšimi na Rolandu Garrosu pridružil španskemu vrstniku Carlosu Alcarazu . Rune je po sijajni predstavi izločil lanskega finalista in tretjega nosilca Stefanosa Cicipasa ter se prvič v karieri uvrstil v četrtfinale katerega od turnirjev velike četverice. S tem je postal prvi Danec v odprti eri tenisa z uvrstitvijo med osem najboljših.

"Bil sem živčen, a hkrati sem vedel, da moram ostati zbran in se držati taktike proti tako velikemu igralcu, kot je Cicipas. Rekel sem si, da se moram držati načrta tudi v ključnih trenutkih. Uspevalo mi je in to mi daje ogromno motivacije za naprej. Tu še ničesar nisem osvojil, " je pogumno dodal mladi Danec.

"To je res neverjeten občutek. V zadnji igri sem bil tako živčen, a vseskozi sem čutil podporo občinstva. Tako je že celoten turnir in zares sem hvaležen, da lahko igram na osrednjem igrišču," je po dvoboju povedal 19-letnik iz Gentofteja.

"Ko tukaj sije sonce, je igrišče zelo hitro, zato je bil cilj vračati njegove servise in nato nadzorovati obračun s forhendom. V prvih dveh nizih mi je to dobro uspevalo, potem pa me je ena slaba igra stala niza. V tenisu se hitro obrača, a na srečo sem se lahko v četrtem nizu vrnil po zaostanku in uvrstil v četrtfinale," je dvoboj ocenil 23-letnik iz Osla.

Tretji moški obračun osmine finala se je končal predčasno. Rus Andrej Rubljov je namreč napredoval po predaji Jannika Sinnerja zaradi poškodbe kolena. Izid je bil ob predaji 1:6, 6:4, 2:0 za Rusa.

Zelo hitro se je, presenetljivo, končal tudi zadnji moški dvoboj na peščenih igriščih v Parizu. Dvajseti nosilec, Hrvat Marin Čilić, je ekspresno s 3:0 v nizih odpravil Danila Medvedjeva. Rus, sicer drugi nosilec turnirja, je v treh nizih dobil le sedem iger in izgubil s 6:2, 6:3, 6:2. Dvoboj je trajal vsega uro in 46 minut, zmagovalca OP ZDA izpred osmih let za preboj v polfinale zdaj čaka obračun s še enim Rusom Andrejem Rubljovom.

Triintridesetletni Hrvat je s popolno predstavo povsem omejil drugega nosilca, ki na agresiven pristop tekmeca ni imel odgovora. Čiliću je na osrednjem igrišču Philippa Chatriera uspevalo vse, dvoboj pa je končal z odličnim razmerjem neposrednih točk in neizsiljenih napak (33:22). Medvedjev si v dvoboju ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa, medtem ko je Hrvat izkoristil pet od sedmih in se po uri in 46 veselil prepričljive zmage, prve v četrtem medsebojnem obračunu proti današnjemu tekmecu.

"To je bila izjemna predstava od prve do zadnje točke. Uživam v vzdušju v nočnem sporedu. Odigral sem enega najboljših dvobojev v karieri," je Čilić dejal po tretji uvrstitvi v četrtfinale Rolanda Garrosa in prvi po letu 2018. "Ko igram najboljši tenis, se vse postavi na svoje mesto. V zadnjih desetih, 15 dneh igram zelo dobro, konstantno, dobro treniram, tudi zadnji obračun z Gillesom (Simon) je bil na visoki ravni. Proti igralcem, ko so Danil, moraš ves čas držati visoko raven. Če mu daš priložnost, se lahko hitro vrne in dvoboj se začne znova. Bil sem osredotočen, nisem popuščal in s predstavo sem lahko res zadovoljen," je še dejal 33-letnik, sicer tudi finalist OP Avstralije (2018) in Wimbledona (2017).

Prva četrtfinala v moški konkurenci bosta na sporedu v torek. V večernem delu sporeda se bosta še 59. v karieri pomerila Srb Novak Đoković in Španec Rafael Nadal. Pred tem bo na sporedu obračun Španca Carlosa Alcaraza in Nemca Alexandra Zvereva.

Od Slovencev v Parizu nastopa le še mladinec Bor Artnak. V torek ga čaka še dvoboj v prvem krogu dvojic, potem ko je danes izgubil v prvem krogu med posamezniki proti domačinu Paulu Barbierju Gazeuu s 6:4, 4:6, 3:6.