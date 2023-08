'Najpočasnejši tek na 100 metrov': na tekmovanje prišla zaradi nepotizma?

Somalijska atletinja Nasra Ali Abukar je poskrbela, da se o njenem rezultatu govori že več dni po tekmi. Njen počasen tek je dvignil nemalo obrvi in kmalu so se začela pojavljati ugibanja, kako si je športnica sploh prislužila nastop na igrah.

Somalijska atletska zveza je potrdila, da bodo v zvezi z dogodkom sprožili preiskavo. Njihov minister za šport Mohamed Barre pa je pristojne že pozval k odgovornosti za "napačno in sramotno predstavitev države". Za Abukarjevo pa je dejal, da ni niti atletinja niti športnica.

Kritik se niso vzdržali niti športni komentatorji. "Ministrstvo za mladino in šport bi moralo odstopiti," je na Twitterju zapisala somalijska komentatorka Elham Garaad. "Obupno je biti priča tako nesposobni vladi. Kako so lahko ravno to atletinjo izbrali za tekmovanje? To je šokantno in našo državo v mednarodnem okolju predstavlja v slabi luči," je dodala v zapisu.

Garaad še trdi, da je Abukarjeva nečakinja podpredsednice somalijske atletske zveze Khadija Aden Dahir, kar naj bi dokazovala tudi fotografija, ki jo je Dahirova konec julija objavila na Facebooku. Na fotografiji je atletinja Abukarjeva, Dahirjeva pa ji je z objavo fotografije čestitala za uspeh. "Korupcija in nepotizem se nadaljujeta," je ostro zapisala komentatorka.