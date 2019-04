'A je to' v Azerbajdžanu: najprej odletel pokrov jaška, nato še nesreča tovornjaka

Pokrov jaška je razrahljal Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, ki je bil skupaj z moštvenim kolegom Sebastianom Vettlom edini, ki je v celoti opravil kakšen krog, preden so trening po manj kot desetih minutah odpovedali. Odgovorni zdaj preverjajo nastalo škodo na nadvozu ter skušajo pritrditi pokrove vseh jaškov na dobrih šest kilometrov dolgem krogu.

Pri Williamsu so že potrdili, da bodo morali na poškodovanem dirkalniku zamenjati šasijo. Zaradi pravil F1 tako Russell ne bo smel dirkati vse do tretjega prostega treninga in kvalifikacij. Da energije v Bakuju danes niso bile prave, priča tudi naslednji posnetek, ko sta dva člana osebja ob stezi (sicer ne v tekmovanju formule 1) skorajda končala pod dirkalnikom ...