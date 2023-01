Priložnost je bila lepa, a 'Španija je bila enostavno boljša'

Slovenski rokometaši so v petek ostali brez možnosti za napredovanje med osem najboljših na rokometnem svetovnem prvenstvu, potem ko so izgubili proti Španiji (26:31). Odzivi iz slovenskega tabora po tekmi so si bili enotni: borba in želja sta bili zadovoljivi, pozitivni rezultat pa je odnesla nezbranost v drugem polčasu. "Španija je bila enostavno boljša ekipa," je priznal razpoloženi vratar Urban Lesjak.

Že selektor Uroš Zorman je po porazu s petimi goli razlike, ki sicer nikakor ne odražajo stanja na parketu, kjer sta si bili reprezentanci večji del srečanja povsem blizu, pohvalil svoje varovance za prikazani borbo in željo. Podobno so po tekmi povedali tudi rokometaši, ki so pokazali obilo dobrega, na koncu pa si vseeno privoščili preveč napak, da bi lahko upali na pozitiven izid. "Borba in želja sta bili vseskozi prisotni, očitamo si lahko le brezglavost v določenih obdobjih tekem. Na današnji tekmi so odločale malenkosti, ena od teh stvari je bilo število izgubljenih žog na naši strani. Tekma se je prelomila sredi drugega polčasa, ko smo zaradi napak prejeli dva gola na prazen gol. V končnici smo jih skušali ujeti, a se nam ni izšlo," je povedal Tilen Kodrin.

Dean Bombač in Urban Lesjak sta si bila enotna, da so rokometaši "furije" na koncu zasluženo slavili. "Trudili smo se po svojih najboljših močeh, a Španci so bili boljši. Po bolečem porazu moramo strniti naše vrste in se čim bolje pripraviti na zelo pomemben nedeljski obračun proti Črnogorcem," je povedal Bombač. Lesjak, ki je predvsem v prvem polčasu navdušil z nekaj izjemnimi posredovanji, pa je dodal: "Vsi smo dali vse od sebe že v pripravi na pomembno tekmo, na tekmi pa se nam ni izšlo. Španija je bila enostavno boljša ekipa."

Slovenci bodo turnir zaključili z nedeljskim obračunom proti Črni gori, ki bo, čeprav sta obe reprezentanci ostali brez možnosti za napredovanje, še kako pomemben. V primeru zmage bi si Zormanovi varovanci namreč na stežaj odprli vrata do olimpijskih kvalifikacij.

