Magdeburg in Aalborg prva polfinalista rokometne lige prvakov

Aalborg, ki je prvo tekmo v gosteh izgubil z 31:32, je tokrat slabil s 33:28. Slabše je začel tekmo in zaostal s 4:7, potem pa je prevzel igro v svoje roke in že povedel tudi za pet golov, prednosti pa nato ni več izpustil iz rok.

Pri zmagovalcih je Aleks Vlah prispeval tri gole, pri poražencih pa Gašperja Marguča ni bilo v ekipi. Mads Hoxer je bil z devetimi goli najboljši strelec Aalborga in tekme, pri Veszpremu je bil s šestimi najuspešnejši Mikita Vailupau.

Zelo razburljivo je bilo v Magdeburgu, kjer so domači lovili gol zaostanka s prve tekme (26:27) in ga tudi ujeli. Poljaki so v prvem polčasu vodili tudi za tri gole, v izenačenem drugem polčasu so domači povedli z 21:19, 22:20 in 23:21, vendar je minuto pred koncem Igor Karačić Kielcam priigral izvajanje sedemmetrovk.