Abina podaljšala s Krimom, ki je v regionalni ligi doživel hudo zaušnico

"Vesela sem, da ostajam del Krimove družine. Hvaležna sem za zaupanje in se veselim novih izzivov, skupnih uspehov ter nadaljnjega napredka ," je za uradno spletno stran ob podaljšanju pogodbe povedala Ana Abina . Ona in soigralke so doslej v skupini A vpisale zmago in pet porazov. Imajo dve točki, toliko kot Budućnost in Sola. Vodi Ferencvaros z 12, sledijo še Esbjerg z 10, Brest z osmimi ter Borussia Dortmund in CSM Bukarešta s po šestimi točkami.

Prvi dve mesti vodita neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta bodo igrale dodatne boje za preboj med osmerico, zadnji dve mesti pa pomenita konec tekmovanja.

Rokometašice Krima OTP Group Mercator so na domačem parketu doživele poraz v Regionalni ligi. Beograjska Crvena zvezda je bila boljša s 27:32 in zasluženo prišla do zmage. Tekma je potekala v dvorani Krim na Galjevici, kjer se je pred več kot štirimi desetletji, začela zgodba našega kluba.

Ljubljančanke na tokratni tekmi Regionalne lige (WRHL) niso prikazale želene predstave, kar so znale izkoristiti gostje iz Beograda. Kljub nepričakovanemu porazu v taboru Ljubljančank ostajajo osredotočeni na prihajajoče izzive.

Krimovke v sedmih nebesih po prvi evropski zmagi: 'Napredek je očiten'

Preberi še Krimovke v sedmih nebesih po prvi evropski zmagi: 'Napredek je očiten'

Trener Rasmus Poulsen je po tekmi športno priznal premoč nasprotnic: "Izgubili smo proti boljši ekipi, zato lahko Crveni zvezdi le čestitam za predstavo in zmago. Upam, da nam bo ta tekma služila kot pomembno opozorilo pred izzivi, ki nas čakajo."

Naslednja tekma Krimovke čaka že v soboto ob 16. uri, ko bodo v Areni Stožice v okviru EHF Lige prvakinj gostile norveško Solo in lovile drugo zaporedno evropsko zmago.