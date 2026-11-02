Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Abina podaljšala s Krimom, ki je v regionalni ligi doživel hudo zaušnico

Ljubljana, 02. 11. 2026 08.11 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Ana Abina

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v ligi prvakinj naslednjo tekmo igrale v soboto, ko bo v ljubljanskem Tivoliju gostile norveško Solo. Še pred tem pa so iz tabora serijskih slovenskih prvakinj sporočili, da je pogodbo podaljšala ena ključnih igralk Ana Abina. Ta bo Krimov dres nosila tudi v sezoni 2027/28.

Ana Abina
Ana Abina
FOTO: Profimedia

"Vesela sem, da ostajam del Krimove družine. Hvaležna sem za zaupanje in se veselim novih izzivov, skupnih uspehov ter nadaljnjega napredka," je za uradno spletno stran ob podaljšanju pogodbe povedala Ana Abina. Ona in soigralke so doslej v skupini A vpisale zmago in pet porazov. Imajo dve točki, toliko kot Budućnost in Sola. Vodi Ferencvaros z 12, sledijo še Esbjerg z 10, Brest z osmimi ter Borussia Dortmund in CSM Bukarešta s po šestimi točkami.

Preberi še 'Regionalna liga? Odlična priložnost tudi za slovenski rokomet'

Prvi dve mesti vodita neposredno v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta bodo igrale dodatne boje za preboj med osmerico, zadnji dve mesti pa pomenita konec tekmovanja.

Zaušnica v regionalni ligi

Rokometašice Krima OTP Group Mercator so na domačem parketu doživele poraz v Regionalni ligi. Beograjska Crvena zvezda je bila boljša s 27:32 in zasluženo prišla do zmage. Tekma je potekala v dvorani Krim na Galjevici, kjer se je pred več kot štirimi desetletji, začela zgodba našega kluba.

Ana Abina in kapetanka Nina Zulić
Ana Abina in kapetanka Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Ljubljančanke na tokratni tekmi Regionalne lige (WRHL) niso prikazale želene predstave, kar so znale izkoristiti gostje iz Beograda. Kljub nepričakovanemu porazu v taboru Ljubljančank ostajajo osredotočeni na prihajajoče izzive.

Preberi še Krimovke v sedmih nebesih po prvi evropski zmagi: 'Napredek je očiten'

Trener Rasmus Poulsen je po tekmi športno priznal premoč nasprotnic: "Izgubili smo proti boljši ekipi, zato lahko Crveni zvezdi le čestitam za predstavo in zmago. Upam, da nam bo ta tekma služila kot pomembno opozorilo pred izzivi, ki nas čakajo."

Naslednja tekma Krimovke čaka že v soboto ob 16. uri, ko bodo v Areni Stožice v okviru EHF Lige prvakinj gostile norveško Solo in lovile drugo zaporedno evropsko zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rokomet ana abina

Zverev od danes na prestolu svetovnega tenisa

Spomin na športna imena, ki so se letos poslovila, a zaznamovala generacije

24ur.com Tatjana Brnović se vrača v tabor Krimovk
24ur.com Motivirane Krimovke komaj čakajo na začetek nove sezone
24ur.com Krimovke začele projekt Lige prvakinj: uvodni del priprav 'kri in solze'
24ur.com Tamara Mavsar podaljšala zvestobo
24ur.com Pri Krimu gledajo v prihodnost: Tinkara Kogovšek podaljšala sodelovanje
24ur.com Šest igralk podaljšalo sodelovanje s Krimom
24ur.com Krimovke že s polno paro
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
02. 11. 2026 09.34
Prid nazaj v Wajdušno, boš vsaj v evropi konkurenčna
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Njegova prva služba vas bo šokirala: urejal je pričeske pokojnic
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
cekin
Portal
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Moški, ki trpijo v tišini: zakaj o duševnih stiskah še vedno tako težko spregovorijo
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
dominvrt
Portal
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022