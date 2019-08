Abrahamovec Becker je ostal brez piva, ker je videti premlad

"Družba, včeraj sem šel v supermarket. Želel sem kupiti nekaj piv. Gospa za blagajno me je vprašala za osebno izkaznico. Povedal sem ji, koliko sem star (51), a je rekla, da sem videti mlajši, in ker nisem imel osebne izkaznice, mi jih ni želela prodati," je zapisal slavni Nemec, ki podrobno spremlja dogajanje na teniškemu turnirju za grand slam za OP ZDA. V ZDA v skladu z zvezno zakonodajo velja omejitev za nakup alkohola za mlajše od 21 let.

Trikratni zmagovalec Wimbledona in nekdanja številka 1 na lestvici ATP, ki v New Yorku nastopa v vlogi strokovnega komentatorja športne mreže Eurosport, je dodal, da je zavrnitev vzel kot kompliment. Becker, ki je bil v zadnjem obdobju pogosto tudi v vlogi trenerja (tudi Novaku Đokoviću), je pred kratkim dejal, da bi bil zanj izziv voditi problematičnega Avstralca Nicka Kyrgiosa. Je pa sloviti Boris "Bum Bum" Becker priznal, da je žejen: